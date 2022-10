Tras su almuerzo con el rey Felipe VI en Madrid el pasado 15 de octubre, el marido de Charlene viajó hasta Cantabria para realizar su segunda visita oficial a la región después de la primera en el año 2010.que abrirá sus puertas en 2023 en Puente Viesgo, y que, tal y como anunció Miguel Ángel Revilla, llevará el nombre de 'Alberto I de Mónaco', tatarabuelo del actual príncipe, en reconocimiento a su labor de mecenazgo en el estudio de las cuevas del Monte Castillo a principios del siglo XX y porque fue el primero en hablar de la región de Cantabria en el libro 'Les cavernes de la région Cantabrique'.

"Bienvenido a Cantabria. Es un placer y un honor tenerle por segunda vez. Aquí se le quiere y su abuelo fue un referente muy importante para nosotros" comentó Miguel Ángel Revilla a Alberto de Mónaco a quien invitó a acudir a la inauguración del centro. "Es un gran honor y una gran felicidad. Os lo agradezco infinitamente... Lo esperamos todos dentro de unos meses y, si el tiempo lo permite, estaría muy feliz de volver para esta inauguración", comentó el príncipe aceptando la invitación.

Nacho Romero/ Gobierno de Cantabria

Nacho Romero/ Gobierno de Cantabria

Alberto de Mónaco ha podido conocer, de primera mano, este proyecto que permitirá poner en valor y proyectar a nivel internacional el patrimonio de arte rupestre de Cantabria y sus diez cavidades Patrimonio de la Humanidad. "Soy muy feliz de estar aquí hoy. Muchísimas gracias por la hospitalidad y por esta visita" dijo el príncipe que ha recorrido las instalaciones del centro de arte y también ha visita las cuevas del Monte Castillo para conocer los nuevos hallazgos en este lugar que su tatarabuelo financió las primeras investigaciones en este lugar e incluso las visitó en dos ocasiones, en 1909 y 1914.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Antes de disfrutar de un almuerzo privado con las autoridades cántabras encabezadas por Miguel Ángel Revilla, donde pudo degustar las míticas anchoas, Alberto de Mónaco recibió varios obsequios por parte del presidente como dos libros sobre el Monte Castillo y Beato de Liébana y una vidriera del artista cántabro Tomás Saiz Castillo. Además, Óscar Villegas, alcalde de Puente Viesgo, le concedió el bastón de mando municipal para reconocer la vinculación de su familia a esta localidad y el príncipe firmó en el libro de honor del ayuntamiento.