Getty Images Alberto de Mónaco sopla 64 velas este 14 de marzo y lo hace con una buena noticia: su mujer, Charlene, ya ha vuelto al Principado después de meses de ausencia debido a una infección otorrinolaringológica. La Princesa está feliz y, pronto, podrá retomar sus actividades oficiales. El hijo mediano de Rainiero de Mónaco y Grace Kelly nació el 14 de marzo de 1958 y desde ese momento se convirtió en el ojito derecho de su padre, al que siempre estuvo muy unido. Era el heredero y se formó para ello. Estudió en el Amherst College, en Massachusets (Estados Unidos) y se licenció en Ciencias Políticas. En esta época -entre 1977 y 1981- también formó parte del coro de la universidad. En cuanto a su formación militar, ingresó en la Marina francesa y ascendió al rango de coronel en las Fuerzas de Policía. Además de apasionarle la música, Alberto de Mónaco es un amante de los deportes. Participó en cinco Juegos de Invierno y también ha practicado tenis, remo, vela y esgrima. Su pasión por los deportes le llevó a participar en el Rally París-Dakar de 1985, pero no lo completó. Y es miembro del Comité Olímpico Internacional.

La vida personal de Alberto de Mónaco ha estado llena de escándalos. Se le conocía como el soltero de oro de la realeza. Durante años se dejó en fiestas acompañado de las top-models del momento, como Claudia Schiffer y Naomi Campbell y tuvo un fugaz romance con la actriz Broke Shields; hasta se le relacionó con Ana Obregón. Tuvo dos hijos fuera del matrimonio a los que acabó reconociendo: Jazmin Grace nació en 1992, fruto de su relación con la camarera Tamara Rotolo y la reconoció en 2006; y Alexander Stephane, nació en 2002 y su madre es la azafata de Togo, Nicole Coste, al que reconoció en julio de 2005. Ninguno tiene derechos dinásticos por haber nacido fuera del matrimonio.



Alberto II accede oficialmente el 12 de julio de 2005 al trono de los Grimaldi, tres meses después de la muerte de su padre. A sus 47 años sigue estando soltero pero su vida personal dejó de estar en primer plano hasta que llegó a su vida la nadadora sudafricana Charlene Wittstock, con la que se casó en julio de 2011 y fruto de su amor nacieron sus hijos, los mellizos Jacques y Gabriella. Se conocieron durante los Juegos Olímpicos de Sídney en el año 2000 pero su relación no comenzó entonces. Años después, en 2006, fueron fotografíados juntos en los Juegos de Invierno de Turín. Charlene ocupa un lugar muy importante en su vida, como también lo hacen sus hermanas, Carolina y Estefanía de Mónaco. Desde su infancia estuvo muy unido a ellas y el apoyo de ambas se ha visto en los últimos meses durante la enfermedad de Charlene. Las príncesas han sustituido a su cuñada en actos oficiales y se han mostrado muy cariñosa con sus sobrinos. A continuación repasamos la vida de Alberto de Mónaco en imágenes. Ver galería 29 Fotos Getty Images 1 de 29 Alberto de Mónaco cumple 64 años Alberto de Mónaco vive su cumpleaños más especial. Ya que tras meses desaparado de su mujer, Charlene, por un problema de salud, el Príncipe podrá soplar las velas junto a ella y sus hijos, los mellizos Jacques y Gabriella. En la imagen, una bonita foto de la pareja el día su boda civil, el 1 de julio de 2011. Gtres 2 de 29 Una intensa vida Alberto de Mónaco nació el 14 de marzo de 1958. Y ha tenido una polémica vida personal. De sus hijos extramatrimoniales, a sus noviazgos con famosas como Broke Shields y su controvertida boda con la nadadora sudrafricana Charlene Wittstock. A continuación repasamos los momentos más importantes de su vida. @jazmingrace Instagram 3 de 29 Los 4 hijos de Alberto de Mónaco juntos En enero de 2022, Jazmín Grace -la hija mayor del príncipe monegasco- compartió la primera imagen con sus tres hermanos de padre: Alexandre y los mellizos Jacques y Gabriella. La foto estaba incluida en el vídeo que la joven subió a su Instagram para resumir su año 2021 y, gracias a ella, hemos podido constatar que los cuatro hermanos mantienen una buena relación.

Gtres 4 de 29 Arropado por sus hermanas El 19 de noviembre es un día muy especial en Mónaco: se celebra el Día Nacional del Príncipado. Ante la ausencia de su esposa, Alberto y sus hijos, Jacques y Gabriella, estuvieron arropados por Carolina y Estefanía de Mónaco. Gtres 5 de 29 Su hermana Carolina, sustituta de Charlene Durante la ausencia de Charlene por enfermedad, las hermanas de Alberto de Mónaco han ocupado su 'puesto', acompañando a su hermano a diversos actos públicos, como el de la imagen druante la gala benéfica de Planetary Health, organizada por la Fundación Alberto de Mónaco y celebrada en Montecarlo, que también contó con la presencia de la actriz Sharon Stone.

@palaisprincierdemonaco 6 de 29 El regreso de Charlene al Principado El 8 de noviembre de 2021, su mujer Charlene de Mónaco regresaba al Príncipado tras varios meses residiendo en Sudáfrica por una infección otorrinolaringológica que le impedía viajar. Así de feliz posaba la familia tras su reencuentro. Aunque la mujer de Alberto de Mónaco no estaba recuperada del todo y poco después ingresó en una clínica privada en Suiza. Gtres 7 de 29 Se contagió de Covid Alberto de Mónaco fue el primer miembro de una casa real europea en padecer coronavirus. Fue a finales de 2020, cuando el príncipe superó la enfermedad pero confesó seguir teniendo síntomas como tos y fatiga. Gtres 8 de 29 Volcado en sus hijos pequeños Año tras año, el príncipa Alberto de Mónaco disfruta del crecimiento de sus mellizos, que se han convertido en los auténticos protagonistas de la apariciones públicas de la familia. Gtres 9 de 29 El mayor apoyo de Charlene En 2020, la princesa Charlene participó y ganó la carrera solidaria organizada por la fundación que lleva su nombre: la Waterbike Race, 24 horas de bicicleta acuática para cruzar el estrecho entre Córcega y el Principado. A su llegada al Yacht Club de Mónaco, su marido y sus hijso corrieron a felicitarla. Instagram 10 de 29 Celebración de su 60 cumpleaños El Príncipe no podía haber celebrado su aniversario con mejor compañía, la de su mujer, Charlene de Mónaco, y sus mellizos, Jacques y Gabriella. Los pequeños se convirtieron en los grandes protagonistas del cumpleaños. La exnadadora sudafricana compartió unas preciosas instantáneas del momento en el que su marido sopla las velas de una deliciosa tarta de chocolate con la ayuda de los pequeños. 11 de 29 Tradición familiar El Príncipe se está encargando de que sus hijos aprendan las tradiciones de la familia Grimaldi. Y una de ellas es asistir a una velada en el circo. Con motivo de la celebración de la 42 edición del Festival del Circo Internacional, Alberto y su hermana Estefanía acudieron a ver un espectáculo circense en compañía de los pequeños de la familia: los mellizos Jaime y Gabriela. 12 de 29 Más unidos En los últimos años, el matrimonio ha aparecido más feliz y compenetrado que nunca en público. 13 de 29 Crisis matrimonial Durante estos seis años de matrimonio, los rumores han corrido como la pólvora sobre la escasa relación entre ellos. Charlène parece que nunca ha encontrado su sitio en la corte monegasca. Sus repetidas ausencias en actos oficiales son prueba de ello. Su vida matrimonial no ha sido lo ideal que se suponía. En 2015, Charlène abandonó el Principado con sus dos hijos para instalarse en el sur de Francia. Incluso durante su luna de miel en Sudáfrica durmieron en diferentes hoteles, aunque el Príncipe comunicó que fue por seguridad. 14 de 29 Bautizo de sus hijos El 10 de mayo de 2015 Mónaco vivía uno de los acontecimientos más esperados del año. El pueblo del Principado se volcó con el bautizo Real del príncipe heredero Jaime y la princesa Gabriela. Tras recibir las aguas bautismales, los niños junto a sus padres abandonaron la catedral, entre grandes aplausos y gritos de alegría. 15 de 29 Bienvenida a sus mellizos Los príncipes vieron cumplido el sueño de ser padres tres años después de su unión religiosa. En diciembre de 2014 nacieron sus hijos Jaime y Gabriela. El Príncipe tiene dos hijos extramatrimoniales: Jazmin Grace, que nació en 1992, y Alexandre Éric, que llegó al mundo en 2003. Estos no tienen derechos dinásticos por haber nacido fuera del matrimonio.

16 de 29 Su boda con Charlene Wittstock El 2 de julio de 2011 y tras tres días de celebraciones llegó el momento más esperado: la ceremonia religiosa de su boda. El evento tuvo lugar en el Patio de Honor del palacio Grimaldi, que se transformó en una iglesia para ofrecer a los novios una ceremonia en la que se combinó la tradición monegasca con toques sudafricanos. 17 de 29 Compromiso oficial Habían pasado cuatro años desde que se hiciera pública su relación cuando se celebró el compromiso oficial en junio de 2010, en la imagen. 18 de 29 Charlène, el amor de su vida Alberto conoció a la que sería su mujer en las Olimpiadas de Sidney del año 2000. Él era un príncipe y ella, una campeona olímpica. No fue hasta años después, en 2006, cuando decidieron empezar una relación. 19 de 29 Cabeza de la familia real Tras el fallecimiento de su padre, el Príncipe Alberto se convirtió en Alberto II de Mónaco. 20 de 29 Duelo por Rainiero de Mónaco El 6 de abril de 2005 los hermanos Grimaldi se quedaron huérfanos. El fallecimiento de Rainiero vistió de luto a Mónaco y a sus tres hijos y nietos, que se unieron en el dolor. 21 de 29 Regencia Antes de que su padre falleciera, el 6 de abril de 2005, el príncipe ejerció como regente del país durante la enfermedad de Rainiero. Además, ostentó el título de marqués de Baux. Pool ARNAL/PICOT Getty Images 22 de 29 El soltero de oro de la realeza Alberto de Mónaco solía acudir a fiestas y eventos con las top-models del momento como Claudia Schiffer, Naomi Campbell y Karen Mulder. También tuvo un fugaz noviazgo con Broke Shields e incluso, a finales de los ochenta, se habló de un posible romance con Ana Obregón.

23 de 29 El último adiós a su madre, Grace Kelly Un accidente de coche se llevó por delante la vida de la Princesa de Mónaco en 1982. Rainiero se derrumbó y sus hijos tuvieron que ejercer de soporte para su padre, tanto emocional como institucionalmente. 24 de 29 Apasionado del deporte Además de hablar cuatro cinco idiomas (francés, inglés, español, alemán e italiano), Alberto es un gran deportista, pasión que años más tarde compartiría con su esposa. 25 de 29 Etapa universitaria Un año después, en 1977, comienza sus estudios de Ciencias Políticas, Economía, Música y Literatura Inglesa en el Amherts College de Massachusetts. 26 de 29 Educación El príncipe estudió en el Liceo Albert Premier, graduándose en 1976. 27 de 29 Una familia feliz Los Príncipes de Mónaco siempre se preocuparon de que sus hijos tuvieran una infancia lo más normal posible dentro del marco de sus responsabilidades como familia real. Estaban muy unidos y su madre era el centro de su universo. 28 de 29 Foto de familia Una tierna imagen de Grace presentando a sus hijos a la benjamina de la casa, Estefanía, ante la atenta mirada del príncipe. Fue el 1 de febrero de 1965. En su infancia, Alberto y Estefanía compartían mucho más juegos y tenían mucha más complicidad entre ellos que con su hermana mayor, Carolina. 29 de 29 Su nacimiento El segundo hijo de Rainiero de Mónaco y Grace Kelly nació el 14 de marzo de 1958 con el nombre de Alberto Alejandro Luis Pedro Grimaldi. Su bautizo se celebró en la Catedral de Mónaco. Y sus padrinos fueron la reina Victoria Eugenia de España y el príncipe Luis de Polignac. Siguiente Rosa Benito y Rociíto: su relación en imágenes Publicidad - Sigue leyendo debajo

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io