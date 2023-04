Alexandra de Luxemburgo y Nicolas Bagory han pasado por el altar por segunda vez. Después de haberse dado el 'sí quiero' en el Ayuntamiento de Luxemburgo, la pareja ha vuelto de nuevo a celebrar su boda, esta vez, por todo lo alto y por lo religioso y fuera de su país, algo que ha llamado mucho la atención y que podría haber sido el motivo por el que han celebrado dos ceremonias diferentes. Al igual que en la ceremonia civil, la boda ha tenido grandes nombres entre sus invitados, superando incluso la lista de los que acudieron a la primera boda de los nuevos duques.

La cuarta hija de los Grandes Duques de Luxemburgo, Enrique y María Teresa, ha elegido el lugar de veraneo familiar, la comuna de Bormes-les-Mimosas, una de las zonas más bonitas de la Provenza francesa, a un breve trayecto en coche de la residencia privada de los Grandes Duques. Concretamente la pareja se ha prometido amor eterno en la Iglesia de Saint-Trophyme ante el obispo de Frejus-Toulon, Dominique Rey.

El enlace estaba programado a las 16 horas y la iglesia comenzaba a prepararse casi desde primera hora de la mañana, desplegando los últimos detalles poco más tarde de la una de la tarde, cuando un gran grupo de luxemburgueses y franceses se acercaban al lugar para presenciar la llegada de invitados, tal y como narra el diario 'Luxemburger Bort'.



En la lista de invitados también se encontraban los hermanos de la novia, Luis (con sus dos hijos) y Sebastián, primeros en llegar que fueron aplaudidos por los curiosos que se agolpaban frente a la iglesia. Más tarde llegaron Félix de Luxemburgo y la princesa Claire con sus dos hijos, y el heredero del Gran Ducado, el príncipe Guillermo, con su esposa Stephanie de Lanoy. La pareja acudía también con su hijo mayor, Charles, de dos años que acudía en brazos de su madre. El pequeño de la familia, François, con tan solo un mes de vida, no ha acudido al enlace. Tras ellos llegaba la madre de la novia, la Gran Duquesa, con un mono negro con chal verde que partía de una flor en su hombro, rodeaba su escote y caía alrededor de su brazo de forma muy elegante.

Como es tradición, el primero en llegar fue el novio, visiblemente nervioso, del brazo de su madre quien acudía con un vestido de encaje azul aguamarina de manga larga con bordados florales y escote en V.

Emocionada y feliz, llegaba la novia, con 18 minutos de retraso. Del brazo de su padre, el Gran Duque Enrique y entre aplausos del público, entraba en la Iglesia luciendo un precioso vestido blanco tradicional, de tirantes con fruncido en su escote y una cola de pequeñas dimensiones.

Su pelo, recogido en una trenza, estaba adornado con flores lilas. También lucía una curiosa tiara con historia: la había tomado prestada de la Casa Real pues se trata de la hecha por Chaumet para su abuela, la gran duquesa Josephine Charlotte, según apunta la prensa francesa. Esta tiara enrejada de diamantes formada por finas ramas se puede llevar de diferentes formas adaptando su montura y en esta ocasión, Alejandra montó varios diamantes de grandes dimensiones.

Finalmente, poco antes de las 6 terminaba la ceremonia y los novios se despidieron en un coche de época en el que abandonaron la iglesia. Un clásico de la división MGB, según publica 'Luxemburger Bort'.

