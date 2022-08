Los 20 momentos más especiales de Diana de Gales

Su entrevista más recordada

En noviembre de 1995, los británicos no podían creer lo que estaban escuchando. La princesa Diana daba su entrevista más sincera sin el permiso de Windsor. Durante la misma, emitida en el programa 'Panorama' de la BBC, Diana hizo confesiones que revolucionaron Gran Bretaña.

"Me gustaría ser una reina en el corazón del pueblo, pero no me veo como reina. Hay mucha gente en el 'establishment' que no quiere que lo sea", dijo nada más comenzar. "Quizá fuera yo la primera persona de esa familia que tenía una depresión; la primera persona que lloraba abiertamente... y ellos estaban un poco asustados porque no lo habían visto antes y no sabían qué hacer", dijo sobre su relación con la familia real. Además de hablar de sus problemas alimenticios, Diana confesó que su matrimonio había sido "una relación de tres".