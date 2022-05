La llegada al mundo de Carlota Si los duques de Cambridge ya eran queridos, cuando nació la pequeña Carlota de Inglaterra ganaron todos los puntos que les faltaban para convertirse en la familia más admirada de la realeza europea. El 2 de mayo de 2015 llegaba al mundo Carlota Elisabeth Diana, una niña que además homenajeaba con su nombre a su fallecida abuela.

Las primeras fotografías realizadas por Kate Dos semanas después de la llegada el mundo de la princesa Carlota, su madre, la duquesa de Cambridge la fotografió junto a su hermano mayor, el príncipe Jorge. Las imágenes fueron tomadas en Anmer Hall, en Norfolk, en la casaque la reina Isabel II regaló al príncipe Guillermo y su esposa por su boda.

La mirada de un hermano mayor Jorge mira con mucha admiración a su hermana pequeña mientras la sostiene en sus brazos. Carlota, que esta fotografía tiene dos semanas de vida, apunta maneras de princesita.

Un bebé precioso La ceremonia bautismal se celebró en la iglesia de Santa María Magdalena, localizada en Sandrigham, el mismo lugar donde recibió las aguas bautismales su abuela, la fallecida princesa Lady Di, lo que se interpretó como un homenaje hacia ella. Como manda la tradición, la pequeña recibió agua especialmente traída para la ocasión del río Jordán

Su bautizo El bautizo de su segunda hija fue todo un homenaje a Lady Di. La princesa Carlota era bautizada el 2 de julio en el mismo lugar en el que su abuela, la querida Diana de Gales -ella el 30 de agosto 1961-, algo que es interpretado como un bonito gesto de recuerdo por parte de sus padres.

¡Un añito de vida! "El Duque y la Duquesa de Cambridge están encantados de compartir nuevas fotografías de la princesa Charlotte", son las palabras que acompañan a este pequeño y emotivo álbum.

En esta de primer plano vemos a la pequeña Carlota vestida con un trajecito azul pastel con una chaquetita de punto en color blanco y como complemento un lazo azul en su pelito.

¡Para comérsela! Las imágenes muestran cómo la joven princesa - llamada Carlota Elizabeth Diana- ha crecido durante sus primeros 12 meses. Carlota ha sabido ganarse el cariño de su pueblo y el de todo el mundo con su simpatía. Y es que en esta imagen la pequeña está para comérsela. En los jardines de Norfolk con su andador y un precioso vestidito rosa con complementos en el mismo tono.

Detrás del objetivo de mamá El 2 de mayo de 2015 llegaba al mundo Carlota Elisabeth Diana, una niña muy deseada por los británicos que además homenajeaba con su nombre a su fallecida abuela. Un año ha pasado ya de ese momento y la pequeña y sus padres han querido compartir unas imágenes tomadas por la propia Duquesa de Cambridge el pasado mes de abril en su casa de Norfolk, y en ellas se puede apreciar lo mucho que ha crecido Carlota en estos 364 días. El vestidito azul que lleva la princesa pertenece a la firma española M&H, la firma en la que la duquesa de Cambridge confía para los momentos más especiales de su hija.

Protagonista en el 90 cumpleaños de la reina Isabel II La última vez que habíamos visto a Carlota fue en el posado de la reina Isabel con los más jóvenes de la familia por su 90 cumpleaños. Este en el que Carlota se convirtió en la protagonista, es uno de los tres retratos tomados por la famosa fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz

¡Pura ternura! No es la primera vez que la Duquesa se pone detrás de la cámara para retratar a sus hijos. Las primeras imágenes oficiales de la princesa Carlota, en las que aparecía con pocas semanas de vida en brazos de su hermano Jorge también las tomó Kate Middleton.

Vestidito español en una foto histórica Kate Middleton volvió a confiar en la moda española, como en otras tantas ocasiones para vestir a su pequeña en un día tan importante como el posado oficial de los miembros más pequeños de la familia en el 90 cumpleaños de la Reina.

Gran parecido con papá Junto a esta fotografía en la que se aprecia el gran parecido entre padre e hija el príncipe Guillermo agradeció las muestras de cariño recibidos por los ciudadanos.



Foto en familia Aquí vemos a los duques de Cambridge posando junto a sus dos hijos. Carlota sale realmente simpática en esta fotografía en la que se ve como ha heredado la misma sonrisa que su madre, Kate Middleton.

¡Con seis meses! Otra de las fotografías tomadas por la duquesa de Cambridge a su hija fueron estas con tan sólo seis meses de vida . En ella vemos a la niña muy alegre y simpática, con un vestidito de flores y chaqueta en tonos pastel a juego con las medias de la firma Amaia Kids.

Un bebé feliz La pequeña Carlota posa así de feliz ante el objetivo de Kate Middleton. Tal y como han dicho sus padres en varias ocasiones Carlota es una niña muy risueña.

¡Sus looks se agotan! Al igual que con los modelitos que luce su hermano, las vestidos de Carlota se agotan. Además Kate Middleton suele optar por la moda española para vestir a su pequeña. En el mundo de los 'mini royals', las firmas patrias han conquistado a príncipes y princesas y reyes y reinas para vestir a sus hijos. La princesa Carlota de Inglaterra, la hija pequeña de los duques de Cambridge, que lució un diseño creado por Margarita Pato, de 62 años, elaborado por su tienda de ropa de niños 'M&H' (Madres e hijos), situada en Valladolid. Se trataba de un vestidito de color rosa ahumado con cuello de volantes, que está hecho en España con telas españolas y cuesta 29,90 euros.

Gran parecido con Kate Middleton La princesa Carlota era a sus seis meses de vida una niña muy parecida también a la que un día fue su madre, la duquesa de Cambridge. Ambas comparten unos grandes y llamativos ojos azules, una carita redonda, una boquita con labios finos y unos mofletes muy gorditos.

La' royal family' más querida Esse mismo día el Palacio de Kensigton nos obsequió con esta otra fotografía familiar.

Una hadita Carlota de Cambridge ejerció de paje en la boda de su tía Pippa Middleton. La pequeña estaba realmente increíble con un vestido blanco, con cinturón en rosa palo atado con una gran lazada en la parte trasera, abototonado a la espalda, con manguita corta y zapatos en el mismo tono del lazo. La hija de los duques de Cambridge con una diadema de flores con la melena suelta, a juego con el corazón floral que portaban en sus manos.

La felicitación de Navidad Los duques felicitaron la Navidad con esta tierna fotografía en la que ya se ve la incipiente tripita de la duquesa de Cambridge.

De viaje oficial La princesa Carlota y el príncipe Jorge acompañaron a su padres en su viaje oficial por Polonia y Alemania.

Primer día de guardería La princesa Carlota vestida con un bonito abrigo rojo de la firma Amaia Kids de 150 euros, zapatos a juego, medias color topo, una bufanda rosa y mochila también rosa de Cath Kidston. Muy sonriente, la hija de los duques de Cambridge posa en una de las escaleras de palacio y sonríe a su madre antes de empezar el 'cole'.

Repiten tradición Sus padres, que la han descrito como una 'alegría del cielo', compartían esta tierna fotografía de la princesa en el día de su tercer cumpleaños. ¡Lo que ha crecido en un año! Los duques de Cambridge han querido compartir unas tiernas imágenes de la pequeña antes de salir del Palacio de Kensington en su primer día de clase.

Como ya es tradición, la fotografía fue hecha por su madre, la duquesa de Cambridge.

¡Qué rápido ha crecido! Instagram La Duquesa ha tomado unas bonitas fotos de la pequeña para celebrarlo, ¡nos la comemos!

Su lado más solidario Instagram La princesa Carlota de Cambridge ha querido agradecer todas las felicitaciones que le han enviado sus compatriotas a través de las redes sociales para felicitar su quinto cumpleaños con esta fotografía en la que aparece repartiendo comida a las personas mayores que permanecían confinadas en sus hogares cerca de su residencia el pasado 2020.

View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily) La princesa Carlota de Cambridge celebra su sexto cumpleaños regalándonos esta instantánea que le ha hecho su madre por su sexto cumpleaños. ¡Cuánto ha crecido!

View this post on Instagram A post shared by Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge) Muy risueña, envuelta en un campo de lavandas y con la compañía de su perro, Carlota de Cambridge ha posado nuevamente para su madre para celebrar su séptimo cumpleaños. La pequeña ha demostrado que es toda una modelo.

