Sara Carbonero disfruta de la playa Instagram @saracarbonero La presentadora ha compartido fotografías selfies de ella en la playa disfrutando de un domingo de descanso para "reconectar". "Sin saber volar, te dejé mis alas, sin saber volar", ha escrito en una de sus reflexiones a lo largo del fin de semana.

David Beckham celebra el Día de la Madre View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham) Este domingo la familia Beckham ha aprovechado para celebrar el día de la madre, una fecha muy importante en la que el ex futbolista ha aprovechado para destacar el papel de su mujer en la familia que han formado. Así se han fotografiado junto a sus hijos Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.

Sara Sálamo disfruta de Italia View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) La actriz ha viajado en familia a Roma, adonde ha hecho una escapada rápida de la que ha disfrutado junto a su hijo y su marido. "Un sueño con mis chicos", ha escrito.

Isabel Jiménez disfruta de su domingo View this post on Instagram A post shared by Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5) La presentadora de Telecinco ha protagonizado una escapada junto a su perra en medio del campo aprovechando los primeros días de la primavera junto a su perra Rita. "Planes de domingo, la vida, slowlife", escribía.

Chiara Ferragni recuerda los Oscar View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) En medio de la recuperación de su marido, Fedez, de una operación en la que le han extirpado un gran cáncer, la influencer ha recordado cómo vivieron los Oscar en los últimos dos años: "No puedo esperar a hacer nuevos recuerdos juntos como estos", ha declarado.

