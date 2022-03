Sara Carbonero e Isabel Jiménez han disfrutado de un viaje de ensueño. Las dos decidieron poner hace unos días rumbo a México. Una escapada en la que han mezclado placer y trabajo, que muy posiblemente esté relacionada con una nueva colección de la firma de ambas llamada 'Slowlove'. Junto a ellas, también han viajado la maquilladora Vicky Marcos, a la que la ex de Iker Casillas define como su compañera de 'aventuras y desventuras'; y su representante, Ana Rivera Goya.

Sin embargo, todo llega a su fin y parece que ambas ya han regresado a Madrid tras pasar unos días increíbles en el paraíso. Durante su vuelta, Isabel Jiménez ha desvelado cómo se lo han pasado en este viaje. "Con las pilas cargadas y también hemos trabajado", ha recalcado dejando claro que no solo han ido allí para disfrutar.

Una de las cosas que más han llamado la atención durante su vuelta a Madrid ha sido que ha reaparecido sola, sin la compañía de Sara Carbonero, ¿dónde estaba ella? Descúbrelo haciendo click en el video de arriba y escucha todo lo que ha dicho Isabel Jiménez sobre este gran viaje en el que, además de trabajar, han tenido tiempo para vivir momentos divertidas juntas.

Lo cierto es que ellas siempre han demostrado tener una relación muy estrecha, tanto es así que no solo son amigas, sino también socias. Antes de su viaje, ambas celebraron por todo lo alto el cumpleaños de Isabel Jiménez, donde se atrevieron incluso a cantar. Un momento de lo más divertido que se suma a las grandes experiencias que han vivido juntas.

