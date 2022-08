Terelu Campos está de celebración. La hija de María Teresa Campos, que nació el 31 de agosto en 1965 en su adorada Málaga, cumple 57 años en un momento lleno de alegría, y es que la malagueña ha conseguido volver al punto que deseaba profesionalmente hablando. Terelu se ha hecho con los mandos de ‘Sálvame’ para presentar y no puede estar más a gusto. En cuanto al terreno personal, la presentadora parece haber encontrado la paz al lado de sus familiares y amigos. Su hija, Alejandra Rubio, es la persona más importante de la vida de Terelu Campos y no ha faltado para hacerle un día inolvidable a su madre.

Durante unas semanas, la presentadora se desplazaba hasta Andalucía para tomarse unos días de vacaciones en su tierra natal. En cuanto tiene un hueco, Terelu se escapa a Málaga para desconectar con sus amigos y pasar unos días de relax. Recordemos que la vida de la presentadora ha tenido bastantes altibajos. Hace un años, su gran amiga Mila Ximénez fallecía tras perder la batalla contra un cáncer de pulmón. Este fallecimiento dejaba a Terelu Campos totalmente hundida, ya que estaba unida de un modo muy íntimo a la periodista. Tanto es así que no se separó de Mila en ningún momento durante su complicada lucha contra la enfermedad. "Ha sido la mayor carrera de obstáculos que yo he vivido con ella... Ha sido espantoso", explicó la hija de María Teresa Campos.



Además de este duro golpe, también tuvo que afrontar otro episodio muy difícil para ella: el distanciamiento con su hermana a quien siempre ha estado muy unida. Terelu Campos y Carmen Borrego atravesaron un momento muy complicado, en el que también estaba metida Alejandra Rubio pero las agua se calmaron cuando las dos hermanas entraron a trabajar en 'Sálvame'. No solo tuvo enfrentamientos con su hermana, sino también con Kiko Hernández. Una larga pelea en la que terminaron firmando la paz y volviendo a ser mejores amigos.



La periodista también vivió momentos emocionantes viendo como su gran mejor amiga rompía su silencio tras 20 años callada. Rocío Carrasco contaba todo lo que sucedió con ella y su familia en docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Durante años, Terelu defendió siempre a capa y espada a la hija de Rocío Jurado respetando que no quisiera hablar.

En un día tan especial como es el de su 57 cumpleaños, repasamos los mejores momentos de la extensa biografía de Terelu Campos. ¡Muchas felicidades!