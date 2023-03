Alejandra Rubio Borrego nació el 24 de marzo de 2000 en Madrid. Ella es la primera y única hija de Terelu Campos y el empresario del sector óptico, Alejandro Rubio. La pareja se había casado dos años antes y se separó tres años después del nacimiento de su niña, aunque su relación siempre ha sido excelente. Desde el primer momento Alejandra Rubio consiguió convertirse en el ojito derecho de su abuela materna, María Teresa Campos. La colaboradora siempre ha estado muy unida a su abuela y ya de pequeña acudía al plató de televisión junto a ella donde protagonizaban tiernos momentos juntas. Ahora, ya de mayor, la colaboradora sigue demostrando que su abuela es una de las personas más importantes de su vida y está a su lado en los momentos delicados de salud que atraviesa.

Alejandra es una chica muy familiar y también ha estado muy unida a su tía, Carmen Borrego, aunque, en 2021, hubo un conflicto público que las enfrentó pero lograron solucionarlo. Protagonizaron fuertes discusiones en televisión aunque lograron solucionarlos en diciembre de 2021. Este problema terminó afectando también a la relación que Terelu Campos tiene con su hermana.



En cuanto a sus estudios, aunque en un primero momento dejó claro que no quería seguir los pasos de su familia y que no trabajaría en televisión, finalmente la joven sorprendió debutando como colaboradora en el debate de 'La isla de las tentaciones' y después fichó por 'Viva la vida', donde ha colaborado hasta el final del programa en julio de 2022. En agosto de 2022, fue entrevistada por su madre en el 'Deluxe' y, desde ese otoño, colabora en el programa 'Fiesta'. Además, disfruta de sus estudios de Interpretación.

En el amor, Alejandra Rubio parece no tener mucha suerte. Tras su relación fallida con Álvaro Lobo, la joven había encontrado de nuevo el amor al lado del malagueño Carlos Agüera pero en enero de 2023 confirmó su ruptura. Comenzaron a salir en el verano de 2021 y, en abril de 2022, saltaron las alarmas cuando la colaboradora mostró en sus redes unas alianzas "No me voy a casar, lo que pasa es que Carlos me hizo el regalo de una alianza y a mí me parecía bien. Me lo quería hacer por San Valentín, pero no habíamos bajado a Málaga, porque es de la joyería de sus padres", reveló en 'Viva la vida' tras el revuelo de los anillos. A principios de 2023, decidieron tomar caminos separados.



Alejandra Rubio es influencer y amante de la moda y le gusta experimentar con su pelo que ya ha lucido de varios colores. Si quieres descubrir todos los detalles de la vida de la nieta de María Teresa Campos, a continuación te contamos los momentos más importantes que han marcado su vida. Además, puede que también te interese saber cómo es la relación de Terelu Campos y María Teresa.