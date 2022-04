A veces con querer a una persona no es suficiente, y cuando se trata de un hijo, el amor de una persona puede cruzar límites insospechados. Que se lo digan si no a Adara, que a pesar de haber estado con varios hombres, la joven parece no encontrar un amor tan grande como el que siente por su hijo, el pequeño Martín. La ex modelo quiere tener siempre presente a su pequeño cuando no esté cerca de él, como ya le ha pasado, por ejemplo, cuando ha estado en 'GH VIP 7', 'El tiempo del descuento' o, más recientemente, 'Secret Story'... y ha hecho una locura.

La joven mostraba en Instagram el pasado mes de enero lo que había hecho por su pequeño, y era ni más ni menos que tatuarse su nombre, con una caligrafía a mano alzada, en el antebrazo de su brazo izquierdo: "Me tatué el nombre de mi chiquitín ❤️ ya no me hago mas tatuajes 😂 os gusta?", explicaba junto al vídeo donde lo ha mostrado. Este, sin embargo, no es el primer tatuaje para Adara, porque ya se hizo hace unas semanas un '11' junto a Rodri: él en un antebrazo y ella en un tobillo, para recordar el día de su aniversario.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tras hacérselo, ha mostrado el resultado, con un bonito mensaje dedicado a su hijo y su gran preocupación como madre:

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

'Secret Story' fue la vuelta por todo lo alto de Adara a la televisión desde que decidiera apartarse de ella porque no se encontraba bien emocionalmente, y le ha servido para bien, para encontrarse a sí misma, reconciliarse con su padre, encontrar nuevos amigos y darse cuenta de lo que es real y lo que es simple televisión: de hecho, desde que se enterara de que a la madre de Rodri le diagnosticaron un cáncer, no se ha despegado de él mientras hace malabares para cuidar a su hijo y también para ser una mamá trabajadora. ¡Se le ve bien, y se nota!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io