Sólo hacía un mes que Lucía Sánchez decidía explicar al mundo, después de muchos rumores sobre una posible ruptura con Isaac, que ella estaba la mar de feliz con su novio, viviendo juntos, organizando viajes y disfrutando de su chico, pero ha sido en cuestión de semanas cuando la cosa se ha torcido de tal manera que su relación ha sido insalvable, y a mediados de febrero ella se ha tenido que desdecir para confirmar que, efectivamente, ya no está con el catalán.

Lucía lo ha contado a través de sus redes sociales tras ver que la noticia se iba haciendo cada vez más grande, pero eso no ha sido lo peor, y es que, tal y como ella misma ha contado, su ex, Manuel, ha hecho acto de presencia en su vida de nuevo... para cachondearse de ella: "El personaje de Manuel acaba de llamarme encima con número oculto porque no sabe lo que es dar la cara para cachondearse de la situación que estoy pasando y para reírse de mí. Que todos sepáis la clase de persona que es, que se alegra del mal ajeno. Cada uno es lo que es. Estoy muy tranquila. Sólo demuestra que sin hablar de mí no es nadie. Gracias por estar tan pendientes de mí, a mí tú me importas menos que una mierda", ha apuntado muy enfadada en Instagram.

Lo más curioso de todo es que los rumores, que luego se confirmaron, vinieron porque Lucía e Isaac se habían dejado de seguir en las redes y habían borrado las fotos que tenían juntos (signo inequívoco en pleno siglo XXI), y lo más curioso de todo es que el Instagram de Edu, el perro que compartían en su piso de Jerez, ha cambiado de nombre en su propia cuenta de Instagram, pasando a ser ahora @eduussanchez.

Los tortolitos acababan de volver de un viajazo a Nueva York, en el que muchos de sus seguidores esperaban que Isaac le hubiera pedido matrimonio a Lucía. Por suerte, el joven no hincó rodilla, aunque si lo hubiera hecho, ella le habría dicho que sí. Para este mes, estaban planeando la siguiente escapada para irse a esquiar a la sierra de Granada.

¿La familia aceptaba su relación?

Lucía dijo en una ocasión que su familia no veía con buenos ojos su noviazgo con Isaac, y es que él le hizo sufrir mucho, especialmente cuando se lió con Bela en 'La última tentación'. Ella le perdonó y él volvió al redil, y desde entonces habían sido una pareja feliz, pero podría ser que aún hubiera reticencias familiares: "No sé si lo aceptan porque lo aceptan o porque lo tienen que aceptar, porque es lo que hay. Yo hago lo que me da la gana. Mis padres y mi familia me conocen y saben que voy a seguir con él. Tampoco me dicen nada, pero tampoco creo que quieran perder el tiempo en eso porque saben que voy a hacer lo que quiera. Así que sí, lo aceptan, lo llevan bien porque es lo que hay y punto", zanjaba. Ahora eso ya da igual, porque ambos han decidido tomar caminos separados. ¿Habrá oportunidad de reconciliación?

