Anabel Pantoja y Omar Sánchez Gtres Solo cuatro meses después de su polémica celebración de boda, la colaboradora de 'Sálvame' y su marido han decidido darse un tiempo. Fue el concursante de 'Supervivientes 2021' el que confirmó a su amigo, Alejandro Albalá, que se habían tomado un tiempo y que fue Anabel quien tomó la iniciativa por un desgaste en la relación. Por su parte, Kiko Matamoros asegura que, en esta ruptura, podría haber una tercera persona y que sería la sobrina de Isabel Pantoja la que podría estar ilusionada con otro hombre. Anabel confirma la crisis pero niega la existencia de posibles terceras personas.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez Getty Images El actor, muy popular en España por su papel de Sebastián en la telenovela 'Café con aroma de mujer" que arrasa en Netflix, anunció, a través de sus redes sociales, el fin de su matrimonio con Elizabeth Gutiérrez tras más de 20 años de relación y dos hijos en común. El actor lo comunicó a través de un Stories que luego borró pero que corrió como la pólvora entre sus seguidores.

Melissa Jiménez y Marc Bartra Gtres Parecían una de las parejas más unidas del mundo del fútbol, pero el pasado 10 de enero firmaron un acuerdo ante notario por el que ponían fin a su relación. Llevaban casados desde 2017 y tienen tres hijos en común: Max, Abril y Gala. A pesar de todo, han acabo con muy buen rollo.

Jason Momoa y Lisa Bonet Gtres Tuvo que llegar una pandemia para que la ya ex pareja se diera cuenta de que igual tampoco tenían tantas cosas en común en lo fundamental: llevaban juntos desde 2005 y se casaron oficialmente en 2017, pero sus desavenencias por el COVID y la vacuna (ella se ha mostrado, contra todo pronóstico, como una negacionista de las vacunas), ha hecho que ambos hayan roto su relación.

Mario Casas y Desiré Cordero Gtres Nada hacía presagiar que dos de los actores más cañones de nuestro país pudieran romper su relación, que empezó en verano de 2021, pero parece que sus diferentes puntos de vista en la vida les ha abocado a la ruptura: "No es un corderito. Ojalá ser madre, pero no es el momento ni encontré al padre aún", dijo ella misteriosamente en sus historias de Instagram. ¿Querría uno de los dos tener descendencia y el otro no? De momento, sobre el tema, ambos han dado la callada por respuesta...

Tamara Gorro y Ezequiel Garay Gtres A muchos pilló por sorpresa la ruptura de Tamara Gorro y Ezequiel Garay, porque después de casi 12 años juntos, y 10 de ellos casados, con dos hijos en común y tres perros, ambos llegaron a la conclusión de que era mejor dejarlo, y lo anunció ella misma a través de sus redes sociales. A pesar de los rumores sobre los motivos de su separación, ellos, de momento, parece que siguen con buen rollo, y hasta se siguen viendo tras la ruptura por el bien de sus hijos.

Lola rompe con Iván Rubio Imagen cedida por TeleCinco La concursante de 'Supervivientes 2021' anunció su ruptura con su última pareja, Iván Rubio, para arrancar 2022. La pareja atravesaba una crisis que no pudo superar y, tras un duro enfrentamiento en redes sociales, la cordialidad volvió entre ellos.

