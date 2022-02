Daniel Diges confiesa sus secretos mejor guardados en nuestro 'Test de los famosos'. El actor fue uno de los protagonistas de nuestro 'Gente con Estilo' en el que repasó su trayectoria personal y profesional. Tras triunfar con el musical 'Kinky Boots', que tendrá segunda temporada en Madrid, Daniel, que cumplió 41 años el pasado 17 de enero, se prepara para estrenar, el 7 de marzo en Madrid, 'Cineman', un emocionante viaje musical por la historia del cine. Aunque triunfa en el teatro musical y asegura que no sueña con trabajar en Broadway porque, aunque se lo han ofrecido él prefiere trabajar en España, el actor reconoce que le gustaría hacer películas. "En Estados Unidos puedes hacer musicales y hacer también películas. Aquí es muy complicado. Me han negado personajes de protagonista en el cine por hacer musicales. Mi asignatura pendiente es el cine. Y fíjate que mi intención al principio era hacer cine. Pero los directores se echan para atrás y quieren a gente que esté en el circuito del cine", cuenta.

En el vídeo de la parte superior, Daniel se somete a nuestro 'Test de los Famosos' y responde a todas nuestras preguntas. Además de hablar del musical 'Kinky Boots' que tendrá segunda temporada en Madrid, nos cuenta por qué cree que están de moda los musicales ¿Cuál es el secreto de su éxito? ¿Cómo fue su primera vez en un escenario? ¡Dale al play para escuchar sus respuestas!

Daniel Diges, que también posó con la mejor moda de hombre, es uno de los mejores actores de teatro musical de nuestro país, carrera que compagina con su familia: su mujer, Alejandra Ortiz-Echagüe, y sus dos hijos Galileo, de 13 años, y Eliot, de 6 años, que como su padre ha explicado es autista y tiene un Trastorno Específico del Lenguaje. "A Galileo le gusta el canto y toca muy bien el piano. Te reconozco que le gusta más el fútbol. Mi hijo es un líder carismático, la gente se asombra" cuenta.

