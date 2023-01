Capricornio es el décimo signo del Zodiaco y, a continuación, repasamos qué famosos españoles pertenecen a este signo del zodiaco que comprende a los nacidos entre el 22 de diciembre y el 2o de enero. Está regido por Saturno y su símbolo representa una cabra con cola de pez. Pertenece al elemento Tierra, lo que aporta a los nacidos bajo este signo realismo y pragmatismo, estabilidad y practicidad. Las personas Capricornio se caracterizan por ser seguras, tranquilas y ambiciosas además de trabajadores, responsables y prácticos. Además, las personas nacidas bajo este horóscopo son disciplinadas y destacan por su prudencia, paciencia y cautela. Tienen sentido del humor y son fiables y profesionales aunque no todo es bueno. A veces, son capaces de jugar sucio y mentir además de ser irritables, desconfiados y distantes.

En el amor, las personas con este horóscopo no se dejan cautivar fácilmente. Y es que al ser un signo desconfiado, es difícil conquistarlo. Eso sí, cuando alguien logra tocar el corazón de un Capricornio, éste lo dará todo en la relación y será capaz de dejarse la piel por la persona amada. Es un signo totalmente entregado, sincero y sensible, aunque a no le gusta expresar su amor en público.

En el terreno sentimental, los signos compatibles con Capricornio son Virgo y Tauro. En el caso del primero, signo bajo el que han nacido famosos como Jesús Vázquez o Terelu Campos, ambos son sensatos, prácticos, realistas y leales, y poseen la madurez necesaria para encontrar soluciones reales para problemas difíciles. En una relación entre estos dos signos, los Virgo sacarán la cara más traviesa y divertida de los Capricornio. Mientras, estos consiguen que Virgo, que suele ser muy crítico con otros signos, apruebe y sea delicado con su pareja Capricornio. Por su parte, los Tauro también tiene una gran química con Capricornio. Esto se debe a que el sentido práctico de este último se lleva bien con la actitud realista de Tauro. Y es que ambos ven la vida con un enfoque práctico y son realistas. Así, una relación entre estos dos signos estará basada en la confianza mútua, además de formalidad y coherencia.

En el lado opuesto, los Capricornio son incompatibles con Aries, ya que este tiende a ser extrovertido, seguro e impulsivo y no suele tomarse bien las críticas, mientras que los Capricornio son mucho más introvertidos, prácticos y conservadores. Además, necesitan tener un plan cuidadosamente detallado de toda su vida, mientras que Aries, signo de famosos como Nuria Roca y Sergio Ramos, se siente atraído por la emoción de lo desconocido. Otro signo que tampoco es compatible con Capricornio es Libra, que es el signo de Paco León o María Pombo, pues a estos les gusta vivir en las nubes, muy por encima del Terrenal Capricornio. Así, mientras que estos insisten en los hechos materiales y concretos, a los Libra les fascinan las ideas. A continuación repasamos, los famosos españoles nacidos entre el 22 de diciembre y el 20 de enero que son de horóscopo Capricornio.