Lo que 'La isla de las tentaciones 3' ha unido... que no lo separe nadie. Y no hablamos de las parejas (solo dos han seguido adelante con su relación: Marina y Jesús -que superaron una breve ruptura- y Lara y Hugo), sino de la bonita amistad que forjaron los concursantes. Tan unidos están que Lara ha celebrado su 29 cumpleaños en Galicia y hasta allí han viajado Marta de Lola, Marina, Jesús, Claudia y Raúl.

La gallega había preparado un cumpleaños por todo lo alto, con una decoración súper cuidada, photocall y con un dress-code, había que llevar máscara, que todas las invitadas cumplieron.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Lara optó por un minivestido de pailletes dorados, con taconanzos a juego. "Todavía tengo resaca de emociones. Tengo muchas fotos que iré subiendo con toda mi gente!! Muchas gracias por haberme acompañado", comentaba horas después de la fiesta.

Instagram Stories

Mientas que Claudia se decantó por el vestido de plumas negro, con escote en la espalda, que arrasa entre las influencers (lo han llevado Cristina Porta, Alexia Rivas y Estela Grande entre otras).

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Lara y Hugo se convirtieron en grandes anfitriones llevando a sus amigos a comer a sus restaruantes favoritos, enseñándoles las bonitas puestas de sol, dándoles un paseo en su caravana e incluso visitando a la famosa cabra del gallego.

Instagram Stories

Pero el cumpleaños de Lara también ha desvelado el motivo por el que las concursantes de 'La isla de las tentaciones 3' estarán unidas para siempre. Las cuatro se han hecho el mismo tatuaje: una serpiente. Aunque en distintas partes del cuerpo. Lara y Marina en el tobillo, Claudia en la muñeca y Lola, la más atrevida, en el cuello. Mientras que la gallega afirmaba que era algo "macarra" pero que se lo había hecho por sus compis, Marina se ponía más sentimental y escribía: "Lo que marcó un antes y un después en nuestras vidas, ahora también lo tenemos marcado en nuestra piel".

Stories

Solo falta Lucía por llevar el tattoo y así lo recordó Claudia en su post. Lucía Sánchez fue una de las grandes ausentes a la fiesta. Faltó físicamente, pero sí realizó una videollamada para felicitar a Lara, una 'aparición estelar' que puede verse en el emotivo vídeo resumen que le hicieron a la cumpleañera.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

También faltaron Diego, el ex de Lola, y Manu, ex de Lucía. Este último no pudo estar pero sus compis no se olvidaron de él. El gaditano acaba de publicar un single, 'Vámonos de copas', y Jesús y Hugo demostraron que ya se saben el estribillo, cantándolo y deseándole toda la suerte del mundo a su compi en esta nueva etapa profesional.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io