Iván González ha vivido muchas vidas en una sola, sobre todo en lo que se refiere al amor, y es que desde antes de que saliera en la tele ya era un ligón. Eso le ha dado para conocer a decenas (y decenas, y más decenas) de chicas con las que salir o simplemente tener una noche de pasión. Su última pareja estable ha sido Oriana Marzoli, con la que ha salido tarifando, pero ahora está listo para encontrar una mujer con la que compartir el resto de su vida. Y no creemos que tarde mucho, porque aunque las chicas no le duran, al principio no se le resiste ninguna gracias a sus trucos para ligar.

Iván es un chico guapo, deportista, con buen cuerpo, exitoso en los negocios y muy 'salao', y él lo sabe, pero hay veces que con eso es suficiente, por eso ha querido compartir lo que hace él para ligar... y así, por qué no, ayudar a otros hombres a que las chicas caigan rendidas a sus pies. ¿Lo esencial? Un traje básico, y en concreto azul: "Le puedes poner una camisa o una camiseta básica, con zapatillas, mocasines... lo que quieras", y parece que no le falla: con este traje en el que ha posado en Instagram acumula nada menos que 38.000 'likes'.

La ropa interior buena es de primero de 'ligar' también: "Es el 'porsi'... por si acaso f*llas. Aunque un día tengas pocas expectativas, ponte uno bonito. No lleves un calzoncillo de mierda porque las cosas cambian así", ha dicho chascando los dedos. Y no hace falta que sea un diseño llamativo: mejor ir a lo seguro con un calzoncillo de calidad y en color neutro, como blanco o negro. Como este que tanto gusta en su Instagram: más de 72.000 'likes' acumula...

¿Y qué más? Cuidar las uñas y llevarlas cortadas y limpias (sí, manos y pies), puesto que muchas mujeres se fijan mucho en las manos; llevar la barba recortada y limpita y, sobre todo (SOBRE TODO) cuidar la higiene y oler bien: no hace falta usar un carísimo perfume de Tom Ford como el de Iván, pero sí que sea de calidad y que aguante. ¿El truco? Echarlo tras las orejas, pues cuando la chica te vaya a dar dos besos, es la zona que primero va a oler. Con eso, ser tú mismo y cuidar tu lenguaje y tu educación (sobre todo si la cosa va adelante y vas a conocer a los suegros), la tendrás en el bote. ¡Apunta!

