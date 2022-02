Adelina Seres ha sido siempre una de las caras más llamativas de las parejas concursantes en 'La isla de las tentaciones'. Pero ahora, la joven ha tomado un radical cambio centrándose en el ejercicio físico en los últimos meses, una situación que ha creado un cambio en su físico que ha dejado boquiabiertos a todos sus seguidores tras compartir unas imágenes en su perfil de redes sociales. Unas fotografías en traje de baño en las que ha dejado al descubierto sus músculos y su nueva figura, al más puro estilo culturista.



La que fuera novia de José Sánchez es una mujer nueva centrada en el ejercicio, dando un completo giro radical, gracias a su relación con Edu Neira, con quien comparte un gimnasio en su casa. Tanto es así, que hace unos meses Adelina apostaba por nuevas rutinas más saludables en las que el deporte se ha focalizado en generar músculo y hacer deporte. "Más fuerte que nunca", ha escrito la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' junto a la imagen que más ha sorprendido de la participante. En ella ha mostrado sus músculos mucho más definidos y un físico muy tonificado que se deja ver gracias a su pose.

"Cada día me he propuesto mejorar por dentro, por fuera y perseguir mi sueño. La disciplina, la concentración y mucha exigencia me han llevado a lograr cosas que daba por imposibles. Gracias a mi chico por el apoyo y por las fotos", ha escrito la exnovia de José Sánchez, que ha dejado a todos en shock con este posado. Junto a esta imagen ha puesto también estas fotografías en una pose mucho más relajada en la que se puede ver el efecto de la tonificación de los brazos y las piernas.

Las imágenes han sido un shock para sus seguidores. Aunque no han faltado los comentarios de "poco femenina", han sido muchos más los que han aplaudido el cambio físico de la joven que ha comenzado una vida sana que la llena más:"Cada día más bonita", "estás a tope", "qué guapa eres" o "bellísima".

