Joaquín Sabina se llevó una triple alegría en los premios Goya 2022. El pasado 12 de febrero, el cantante cumplía 73 años y regresaba a los escenarios tras más de dos años de ausencia para, acompañado por Leiva, amenizar con su voz y su música la gran noche del cine español. Pero su vuelta a la música en directo y su cumpleaños no fueron la única alegría que el artista se llevó esa noche ya una de sus hijas también subió al escenario para recoger uno de los galardones de la noche.

Carmela Martínez Icart, la primogénita que Joaquín Sabina tuvo con Isabel Oliart, formaba parte del equipo del cortometraje 'Tótem loba' que consiguió el Goya a mejor cortometraje de ficción. La joven, con traje negro y camisa blanca, subió al mismo escenario con sus compañeros en el montaje para recoger su premio minutos antes de que su padre cantara y lo hizo muy emocionada con este premio que le han concedido como productora del corto.

Gtres

Joaquín Sabina, casado con Jimena Coronado, interpretó 'Tan joven y tan viejo' junto a Leiva y su actuación conquistó a los usuarios de las redes sociales. Tras finalizar la canción, el cantante lanzó un 'Viva el cine español', seguramente emocionado por lo que acababa de vivir y por el premio que había recibido su primogénita. Carmela y su hermana Isabel son fruto de la relación del artista e Isabel Oliart y ambas mantienen una excelente relación con su progenitor que les dedicó una canción.

Gtres

Carmela, que es directora de producción, recogió el Goya a mejor cortometraje de ficción para 'Tótem loba' en compañía de Verónica Echegui, directora del montaje, y de Arturo Valls y Álex García, también productores. Vestida con un traje de pantalón negro y camisa blanca, Carmela sonreía ante los abrazos de sus compañeros. La joven es Académica en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y se dedica a la producción. Debutó con el corto 'Epitafios' en el año 2014 y su padre fue el encargado de ponerle banda sonora con el tema 'Dicen que lo dijo Adela'.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io