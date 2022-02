Dulceida es sin duda una de las influencers más conocidas del mundo de las redes sociales de nuestro país. Con más de 3 millones de seguidores en Instagram, Aída Domenech, que así se llama, narra su día a día a través de sus publicaciones en redes sociales, tanto lo bueno como lo malo. Y es que también ha compartido en multitud de ocasiones algunos de los problemas que ha tenido que atravesar, haciendo partícipes a sus seguidores, por ejemplo, de su ruptura con Alba Paul y de cómo es su relación actualmente.

Ahora, Dulceida se ha abierto a contar un problema de salud que la ha llevado a pasar por quirófano, un problema que la joven ha ido compartiendo casi en directo a través de sus stories. La influencer no ha querido ocultarlo a pesar de que se trata de un tema rodeado de tabúes. “Sé que es un tema un poco tabú, pero al final nos pasa a todas, todas tenemos vagina. Voy a hablarlo con total naturalidad”

Gtres

Así, Dulceida ha explicado que, tras el viaje a Dubái con su hermano, Álex Domenech, comenzó a tener molestias en la zona de su vagina lo que comenzó a preocuparla llevándola a acudir a una experta ginecóloga familiarizada con este tipo de dolores. Tras la consulta, el diagnóstico fue rápido: candidiasis. Un problema muy común entre las mujeres que tiene un tratamiento con óvulos al cabo de unos días pero "yo he tenido candidiasis y el dolor no se parecía".

Con el paso de los días, la joven veía que el dolor persistía. Tras una segunda consulta confirmó que se habían equivocado, tenía una infección localizada en el clítoris: "Tengo el clítoris hinchado como una nuez gigante, lo más grande que os podáis imaginar, un dolor increíble… Y hoy ya, directamente, no puedo andar, no puedo moverme, me cuesta levantarme, por eso me han pinchado, me han dado antibióticos y un montón de calmantes pero, básicamente, si en 72 horas no mejoro me tendrán que hacer una pequeña intervención, que esperemos que no"

Con todo, Dulceida se ha visto obligada a guardar reposo estos días para confirmar cómo evolucionar el problema, señalando que "si la primera vez que fui a urgencias me hubiesen mirado bien porque claramente no era candidiasis, no hubiese terminado así". Finalmente, la joven ha confesado que se encuentra "un poquito mejor" y que la infección ha terminado por 'explotar' "algo que es mejor porque así no me tienen que operar".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io