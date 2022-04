Steisy Mediaset La ex superviviente ha revelado que sufre lo que se conoce como 'trastorno límite de la personalidad', que en diferentes personas se manifiesta de diferentes maneras, y cree que lo sufre por los problemas de su juventud: "Con esta enfermedad es como si tuvieras el termostato de las emociones reventado: cuando estoy feliz, estoy extremadamente feliz, y cuando estoy triste estoy hundida. Entonces es como si en un sólo día hiciera 'puenting' 10 veces seguidas. Acabas agotada".

Terelu Telecinco.es Recientemente la periodista confesó por primera vez en televisión, y para su hija, Alejandra Rubio, que había tenido un fuerte episodio con la ansiedad con 18 años: "Sentía que me iba... que me apagaba por dentro. Temía quedarme sola por si me daba uno de estos". Finalmente lo superó tras un año de tratamiento psiquiátrico.

Blanca Romero La actriz ha confesado que ha convivido con la ansiedad durante gran parte de su vida, un episodio que se agrava como madre soltera. "El cerebro es lo más importante en nuestro cuerpo, incluso hay estudios que certifican que, si nuestro cerebro está mal, no solo sufrimos nosotros, sufre nuestro cuerpo y también nuestro sistema inmunitario"

Tamara Gorro Gtres La influencer ha confesado que en estos momentos no se encuentra bien pues atraviesa un periodo de depresión que le ha obligado a darse un descanso de redes sociales, amistades, e incluso en su matrimonio. "Hay algo que mi terapeuta y mi psiquiatra me dicen que estoy haciendo bien y es que no permito bajo ningún concepto meterme en mí misma y no hacer por salir: me visto, salgo, canto, lloro, me meto en la cama", ha confesado.

Ángel Martín Gtres El presentador ha publicado un libro, 'Por si las voces vuelven' hablando abiertamente de un brote psiquiátrico que le llevó a estar ingresado en 2017 con la intención de "ayudar a quien le pueda servir". Una situación a la que llegó "sin darme cuenta". A raíz de su libro ha comenzado también un podcast donde varias figuras famosas hablan también de sus problemas de salud mental: Mercedes Milá, Bely Basarte o Borja Pavón han sido algunos de sus primeros invitados.

Vega Vega Instagram La artista ha querido utilizar su último álbum para hablar abiertamente de su trastorno de bipolaridad y cómo convive con esta afección. "Ser bipolar no es ninguna estupidez que se pueda lanzar al aire como un insulto más. Es doloroso y difícil de gestionar para quienes lo padecemos y para quienes nos rodean", ha señalado. A su diagnóstico clínico se suman: PAS (persona altamente sensible), superdotada y migraña hemipléjica crónica.

Javi Martín LaSexta El actor y presentador conocido por su participación en 'Caiga Quien Caiga' se ha sincerado sobre su trastorno de bipolaridad, con el que convive desde hace una década. En una sincera entrevista ha confesado que lo peor no fue el diagnóstico, sino el tratamiento y convivir con ello: "Con el tema de salud mental es una sensación de derrota y lo que realmente te cuesta entender es que la química te va a ayudar".

Pastora Soler Gtres La cantante sufrió un gran episodio de pánico escénico sobre el escenario en 2014, lo que la llevó a retirarse de la vida pública. Aunque durante un tiempo no había hablado sobre la situación, en 2017 dio una sincera entrevista. "De repente sentía vértigo, miedo, pese a lo cual acabé la gira. Y ése fue el error", confesó. "Yo creo que un poco de terapia de vez en cuando nos viene bien a todos, porque te ayuda a encajar las piezas".



Rocío Carrasco Gtres Una mala experiencia puede ser detonante de un síndrome de ansiedad o un episodio de depresión. Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a la hija de Rocío Jurado, diagnosticada con "síndrome ansioso depresivo moderado y grave cronificado en el tiempo" desde 2011, tal y como ella misma confesó en su docuserie.

Tania Llasera Gtres La maternidad no es fácil, y la periodista lo ha descrito cada vez que ha tenido ocasión, confesando que, en su caso, le ha llevado hasta 8 años de terapia. "Es como llevar una mochila de pensamientos y de tareas que tienes que hacer y que no consigues terminar nunca. Todo ello te quita el sueño, te estresa y te carga. Tienes una especie de chepa de agotamiento. Por más que lo intentes, es imposible abarcarlo todo", asegura.

Dani Martín Gtres El cantante de 'El canto del loco' ha hablado abiertamente sobre la salud mental desde hace meses y, a través de las redes sociales ha confesado que disfruta yendo al psiquiatra cada semana. En su visita a 'El Hormiguero' confesó haber sufrido un ataque de pánico: "la sensación es como si te estuviese dando un ictus".

Dulceida Después de su divorcio con Alba Paul, tras el que recibió un gran acoso por redes sociales, y el fallecimiento de su abuela, la 'it girl' aprovechó el verano para desaparecer de la vida digital: "Soy una persona muy fuerte y nunca pensé que podría llegar a sentirme como me siento hoy, pero yo misma me estoy haciendo daño y no puedo más. En algunos momentos soy mi peor enemiga exigiéndome y machacándome". Ante esto, decidió poner tierra de por medio durante un tiempo "dándome esa prioridad, cuidando de mí, en casa y rodeada de la gente a la que quiero".

Laura Escanes Gtres La influencer arrancó el 2021 preocupándose por su propia salud mental. "Sabéis que no estoy pasando un buen momento anímicamente y se me han juntado muchas cosas", aseguraba a través de Twitter donde confesaba que "este año he empezado a cuidar mi salud mental". Un ejercicio basado en darse prioridad por encima del trabajo o los problemas.

Raquel Mosquera Gtres Durante años, la peluquera ha hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental que le han llevado en varias ocasiones a estar ingresada. La última ocasión fue este mes de julio cuando su marido, sobrepasado por la situación, llamó a urgencias ante un brote psiquiátrico de la peluquera.

