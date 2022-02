Diana Navarro se sincera y nos confiesa sus secretos mejor guardados en nuestro 'Test de los famosos'. La cantante y actriz nos habló de su proyecto más ambicioso: interpretar a Concha Piquer en la obra 'En tierra extraña', un nuevo espectáculo creado por José María Cámara y Juan Carlos Rubio y que protagoniza junto a Alejandro Vera y Avelino Piedad.



La cantante nos describe este trabajo como "una obra de teatro en estado puro. Hay comedia, emoción, reflexión, música y cante. Toda es unión de una reunión, que en la realidad nunca existió, entre Concha Piquer, Rafael de León y Federico García Lorca".

Diana siente una gran admiración por Concha Piquer de ahí que defina este proyecto como "enriquecedor". "Gracias a Concha Márquez, que la conocía, y a la biografía que escribió sobre ella, y también de su nieta, Concha Romero, he podido conocer cosas de doña Concha que he incorporado a la interpretacion que realizó en la obra".

En vídeo nos cuenta lo que más le ha llamado la atención de la artista. "La multas que ponía a sus trabajadores, por llegar tarde o no ir limpios, las donaba a la beneficiancia. Era como un castigo disciplinario. Ella pasó hambre, robaba en los huertos para alimentar a su familia porque su padre murió cuando ella tenía 11 años y Concha se convirtió como en la cabeza de familia y eso la marcó".

Para algunas cosas, Diana no es tan atrevida como Concha Piquer. La artista fue una de las primeras en hacer un desnudo... ¿la cantante se atrevería? "Solo lo haría si fuese para ayudar a alguien de mi familia que estuviera enfermo y hubierse que sacar dinero. Soy modelo del siglo pasado".



A la cantante no le ha costado meterse en el papel de Concha Piquer pero "sí respeto, sobre todo porque yo me he preparado como actriz de televisión, cine y he hecho cursos de presentadora pero ser actriz de teatro son palabras mayores pero con un texto, un director y unos compañeros maravillosos, me siento muy segura". Eso sí, de momento no tiene egos: "No sé si ha nacido una estrella del teatro, pero disfruto mucho".

Antes de despedirse, Diana Navarro nos cantó un trocito de su canción favorita de Concha Piquer (con sorpresa final). "Es dificil elegir una pero 'El romance de la otra' me marcó en un momento de mi vida. Es una copla de lo que ella vivió", nos revela.

