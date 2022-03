Dani, uno de los cantante del grupo 'Gemeliers' se ha visto implicado en un grave accidente de tráfico en Sevilla. Este grave percance ha tenido un desenlace terrible, ya que una chica de 16 años ha muerto como consecuencia de las lesiones sufridas. El siniestro se produjo a las siete y cuarto en la avenida Álvaro Alonso Barba, en la rotonda situada delante del hotel Barceló Renacimiento, en la isla de la Cartuja.

El ex concursante de 'Secret Story' iba de pasajero, no era la persona que conducía. El que manejaba el coche era un chico de 22 años que dio positivo en la prueba de alcoholemia. Fue detenido pero al dar la tasa permitida y que no está penada pudo salir de comisaría. Los sanitarios del 061 y de los Bomberos estuvieron realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar a la menor logrando evacuarla en estado crítico a un hospital, donde murió poco después. En ese momento la policía se volvía a poner en contacto con el conductor para volver a declarar. "Dani no sabía que era menor de edad. No están bien", comentaba en el programa Juan Carlos, el otro hermano de los Gemeliers. "Él se montó detrás para que lo dejaran a 200 metros", continuaba explicando.

Telecinco

El coche chocó contra una farola que había en la glorieta y según las primeras pesquisas, en el interior del coche viajaban seis personas (una más de las permitidas). La menor no llevaba el cinturón de seguridad y el conductor manejaba una alta velocidad. Miguel Frigenti hablaba con Dani y contaba que los dos hermanos "estaban muy afectados". Según explicaba el hermano mayor de los mellizos, "no eran amigos del conductor".

Hace poco que los Gemeliers salieron de 'Secret Story' y poca vida pública han hecho desde entonces. Se han dedicado a su música y a su vida como influencer. En el programa vivieron momentos únicos y fue una gran experiencia para ambos. Uno de los momentos más emotivos fue cuando su madre les visitó.

