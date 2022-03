La boda de Tony Spina y Marta Peñate está cada vez más cerca, y los dos tortolitos se han propuesto casarse de aquí a unos meses, lo que hace que tengan que darse prisa con los preparativos. Invitados, vestido, traje, pruebas de vestuario, restaurante, menú, lugar de celebración, lista de regalos... las cosas se les empiezan a amontonar, pero parece que ya se han puesto manos a la obra, y aunque no quieren desvelar muchos detalles de cómo o dónde se celebrará el día en el que sellen su amor, Marta sí ha querido compartir un detalle: ya tienen sus alianzas.

Lejos de esperar al día de la boda para contar los detalles, Marta ha aprovechado que se casa para buscarse una colaboración publicitaria en la que le han regalado los anillos y, además, ha obtenido un código de descuento para sus seguidores, con el que seguramente consiga llevarse una comisión. ¡Qué chollazo es ser influencer! Se trata de una alianza de oro con un pequeño brillante en el centro, aunque la de Tony aún no ha salido a la luz.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Y, aunque parezca difícil, es posible rizar más el rizo: casualidades de la vida, es la misma marca con la que Lester (sí, el ex de Marta y con el que se lleva fatal) ha trabajado en otra colaboración para que le regalen el anillo de pedida que le dio a Patri. Algo que Marta, irónicamente, también ha querido hacer ahora, pero que en su día criticaba entre risas: "Cada uno que se case como quiera, pero me parece perturbador que digan 'te voy a dar el anillo en plan sorpresa, con un vestido de lentejuelas en la nieve, peinada máxima y ya, de paso, hacemos publicidad a un anillo'. Me perturbó un poco, pero bueno...", señaló con cierto desdén.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La pareja ahora ha hecho un parón en su vida para irse de vacaciones a México como regalo de ella a Tony, cuyo cumpleaños fue el pasado 25 de febrero, y donde ambos ya han aprovechado para lucir tipazo en bañador mientras en España el agua y el frío hacen de las suyas. ¡Qué vidorra!



This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io