Marta Peñate y Tony Spina se mudan a un nuevo hogar

La ex gran hermana estrenará nueva aventura yendo a concursar a 'Supervivientes 2022'

La pareja ha decidido irse a vivir a una nueva casa tras empezar a organizar su boda: así fue la pedida de mano

Pocas cosas hay que hagan más ilusión que tener tu propia casa, y tras un tiempo viviendo juntos en el piso que Tony Spina tenía muy cerca del madrileño Paseo de la Castellana, Marta Peñate y él han decidido que es el momento de estrenar nuevo nidito de amor. Los tortolitos han querido marcharse a las afueras de Madrid a vivir, a una zona más retirada, familiar y tranquila, de cara al futuro: ella está a punto de irse a concursar a 'Supervivientes', pero cuando vuelva tienen muchas cosas que hacer, porque ya planean su boda y hasta tener hijos.

Impaciente como es, Marta Peñate ha querido mostrar su nueva casa en su canal de mtmad a pesar de que se la acaban de entregar, y aún no tienen ni siquiera los muebles (¡ni la cama!), sino tan sólo lo básico para vivir: nada más entrar, un pequeño recibidor y un armario para guardar abrigos y algunos zapatos dan la bienvenida, para dar paso a un amplio salón con cocina completamente abierta.

Mediaset

Mediaset

Mediaset

La casa cuenta con dos habitaciones, pero tan sólo una será dormitorio: el cuarto principal tiene un baño en suite. El otro, será de invitados, ¿y qué pasará con el segundo dormitorio? Es, de hecho, lo único que está más o menos organizado en toda la casa, y es que ya está el vestidor montado. ¿Su idea? Poner en el centro un pequeño sillón abatible que haga las veces de cama individual para las visitas.

Mediaset

Mediaset

Mediaset

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Lo mejor de todo, sin duda, es la terraza a doble altura: nada más salir (el piso es un bajo), la pareja tiene las vistas de toda la urbanización, y tienen espacio suficiente para poner sofás, hamacas o una barbacoa. Además, bajando unas escaleras, tienen otra amplia terraza con un gran lujazo: una ducha para refrescarse en el verano y salida directa a las zonas comunes, donde se encuentra la piscina comunitaria.

Mediaset

Mediaset

Mediaset

Lo que no han querido compartir es si han comprado o alquilado, pero sin duda, viendo las imágenes, han hecho un negocio redondo... ¡No podemos esperar a verlo decorado!

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io