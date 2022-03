Carlos Maldonado saltó a la fama en 2015 tras proclamarse vencedor de 'MasterChef 3'. El reality cambió su vida, pero no le cambió a él, que regresó a su Talavarea de la Reina natal para abrir su restaurante, 'Raíces' -que ya tiene una estrella Michelin-, un nombre con gran simbolismo y que también ha elegido para la serie documental sobre su vida que se emite en la plataforma de RTVE, Playz. A pesar de su fama, Carlos Madonado tiene los pies en el suelo. "La vida me ha dado golpes... Pero pensemos que vas a algunos lugares de África y eso sí que son tortas, lo nuestro son caídas; tenemos posibilidad de levantarnos, pero allí es que ni siquiera están de pie. Yo he tropezado porque me lo he buscado, y sigo tropezando, ¡eh!", nos contó el chef.

Y es que lo mismo te guisa, que posa como un auténtico modelo con las tendencias de la temporada, que contesta con total sinceridad a nuestras preguntas. ¿Siempre quiso ser cocinero? La verdad es que no. "El árbol tiene muchas ramas y nosotros andamos el camino. Quería ser peluquero, cocinero, camarareo, socorrista, vendedor ambulante. Nunca lo había tenido claro. Hoy por hoy lo tengo claro. Pasamos por mogollón de ramas del árbol y esta es una más", nos desvela en el vídeo.

Su mujer, Ruth; su hijo, Carlos -o Charlie, como le llaman cariñosamente- y sus padres son las personas que le ponen los pies en la Tierra. "Cuando pienso en un referente no pienso en chef sino en una persona. Un referente es la lucha diaria. Quiero ser buen padre, buen marido y ser feliz. Ser con las personas que son así. Mis padres han construido lo que soy hoy y que emejor qu parecerme a ellos", afirma en el vídeo. Y sobre su hijo piensa lo mismo, le da igual que siga sus pasos en los fogones, lo que único que quiere es que "mi Charly elija su camino sin hacer daño a nadie y que sea feliz. Que sea lo que tenga que hacer".

Y puestos a conocer un poquito más a Carlos Maldonado: ¿Es de dulce o salado? Dale al play (arriba) y descúbrelo.

