Carlos Maldonado se convierte en modelo por un día para DIEZ MINUTOS. El cocinero, que ganó 'MasterChef 3' y ha regresado varias veces al programa que le vio triunfar, afianza su carrera entre fogones y, al éxito de su restaurante 'Raíces', que ya tiene una estrella Michelín y otros premios, se suma la recién estrenada hamburguesería 'El Círculo' que abre en formato 'delivery' y su fundación, que también se llama 'Raíces' como el documental que acaba de estrenar en el canal Playz. "Es una organización sin ánimo de lucro y con unos interés bien marcados, quiero ofrecer lo que a mí no me han dado: una inserción social a través del mundo profesional. Crearemos una escuela de hostelería, formando a personas que no tengan decidido por dónde tirar. Para chavales con problemas, de la calle. Apostaremos por ellos, todos somos válidos. También ponemos en marcha proyectos digitales, mandamos juguetes y libros a África, recogemos basura del río Tajo…", nos cuenta.

Carlos Maldonado asegura que su mujer, Ruth; su hijo y sus padres son las personas que le ponen los pies en la Tierra y cuenta que prefiere no tener tiempo libre porque no sabría qué hacer. Además, el chef asegura que nunca renegará de su paso por 'MasterChef' cuya tercera edición ganó. El cocinero se ha convertido en modelo por un día para DIEZ MINUTOS y posa con la mejor moda para hombre.

El cocinero toledano luce como un modelo una camisa vaquera de , 39,95 €; vaqueros de Adolfo Domínguez, 109 €; buggies de s (c.p.v.), y anillos de , 9,99 € cada uno.

Con americana de , 99,95 €; jersey de MTT, 99 €; de Mango, 39 €; botines de (c.p.v.), y anillos , 9,99 € cada uno.

Natural y divertido, Carlos accedió a posar encima de la cama del hotel con una de Zara, 29,95 €, y de Dockers (c.p.v.).

El chef luce aquí camisa blanca de Adolfo Domínguez, 89 €; de Mango, 39 €, y deportivas de Antony Morato, 149 €.

De espaldas a la madrileña Puerta de Alcalá, Carlos con varias prendas de Antony Morato: camiseta , 39 €; vaqueros (c.p.v.) y deportivas , 149 €. La de cuero es de Zara, 99,95 €, y los anillos, de , 9,99 € cada uno.

Cita en... hotel Hospes Puerta de Alcalá

El encuentro con Carlos, colaborador y empático, tuvo lugar en el Hotel Hospes Puerta de Alcalá, donde destaca el Spa Bodyna, un oasis de calma en pleno centro de Madrid. Ofrece tratamientos basados en rituales ancestrales de todo el mundo aplicados con técnicas manuales y cosméticas 100% naturales. También tiene una piscina de relajación, se puede tomar una sauna o usar la sala fitness. Está en la última planta, un espacio diáfano con luz natural. Consultar bonos regalo y rituales especiales: hospes.com/es/puerta-alcala/ spa-bodyna-madrid/

Mi belleza al descubierto

Estás muy musculado… No tanto. Todos mis chicos tienen el gimnasio gratis durante un año, para que entrenen y se desestresen. A las 12.30 h comida saludable en el restaurante y luego al jaleo, sin parar.

¿Cómo te cuidas? Hago el amago. Me gusta mucho el deporte y libero tensión en el gimnasio.

Sigues una dieta... Cuido la alimentación y en el restaurante optamos por lo saludable. Aunque hay épocas de tensión…

Te gusta la moda… A mí me compran la ropa; uso la misma desde los 17 años. Me la renuevan mi madre y mi mujer.

Y los perfumes... Me he quedado sin colonia y llevo la del tacón, de mi mujer, que huele muy bien.

No te faltan piercings y tatuajes... No sé cuántos son, pero todos tienen un significado.

Carlos Maldonado posa con el equipo de Diez Minutos

