Leticia Sabater ha acudido a 'Viernes Deluxe' para mostrar su impactante cambio físico. La presentadora ha decidido someterse a nuevas operaciones estéticas para mejorar algunas partes de su cuerpo con las que no estaba del todo a gusto, y que se suman a las que ya se había hecho en el pasado. "No sé cuántas llevo ya", ha reconocido a Jorge Javier dejando claro que, aunque lleve varias, "no tiene una adicción a los retoques". La ex concursante de 'LCF' ha recalcado que todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido porque "lo necesitaba". "Lo único que me hice por capricho fue los abdominales", ha explicado dejando claro que ya no volverá a someterse a una operación tan grande.

En concreto, Leticia Sabater se ha sometido ahora a un lifting entero, una mastopexia, una blefaroplastia y en los labios se "ha cortado la parte del bigote". La ex concursante ha confesado que ahora se ve guapísima, aunque ha recalcado que sigue estando muy hinchada. "Me he operado hace tres semanas y es una recuperación de tres meses", ha aclarado asegurando que todavía no es posible apreciar el resultado final.

Telecinco

En total, tuvo que estar ocho horas en quirófano, unas operaciones que le han costado 15.000 euros. Sin duda, una de las que se siente muy orgullosa es la de su cara, y es que ya no se ve ninguna arruga. "Me ha quitado los rellenos de la cara y me ha cortado la piel que sobraba", ha desvelado indicándole a Jorge Javier que está segura de que nunca le había visto "los ojos tan rectos".

Telecinco

Sin duda, un gran cambio con el que todos los colaboradores se han mostrado muy sorprendidos, mostrando todo tipo de opiniones. Desde Kiko Matamoros, reconociendo que está impresionado con el cambio y que le parece que ha hecho muy bien hasta Víctor Sandoval, al que no ha terminado de convencerle. Sin embargo, lo más importante es que ella ahora se siente mucho mejor consigo misma y se ve estupenda.

