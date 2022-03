Darío Sellés ha cortado con Sandra Férriz tras retomar su relación después de 'La isla de las tentaciones

La infidelidad que Darío y Sandra ocultaron a la oganización de 'LIDLT' y que acabó saliendo a la luz

Parecía que el amor, una vez más, triunfaba en 'La isla de las tentaciones', pero finalmente no ha podido ser, y la relación de Darío Sellés y Sandra Férriz se ha roto. De momento es pronto para saber si la cosa es definitiva, pero ha sido el propio Darío el que ha querido contarlo en su canal de mtmad. Ambos llegaban al reality, según decían, en un gran momento, pero una infidelidad que habían ocultado a la organización salía a la luz y todo se iba al traste: los dos decidían marcharse por separado, aunque tras unas conversaciones, habían optado por apostar por su amor... algo que apenas ha durado unos meses, porque ahora lo acaban de dejar hace apenas un par de semanas.

Darío, en su canal de mtmad, ha desvelado los motivos: "Por mi parte era insostenible. Yo lo estaba pasando mal, estaba confundido, no sabía si avanzar con ella y no podía dar el 100% de mí como sí hacía ella. Me pesaba no darle lo que ella sí me estaba dando a mí, y no quería que estuviera mal por mi culpa", ha empezado diciendo. "También me pesaba mucho el pasado, que es lo que me ha hecho tomar esta decisión. Lo he perdonado, pero no lo he olvidado, y me pesaba dentro. Cuando volví de la isla necesitaba mi tiempo, y no me lo tomé. No he olvidado lo que pasó, y se me hizo muy grande", ha terminado confesando refiriéndose a la infidelidad.

A pesar de que la decisión la ha tomado él, tampoco lo está pasando bien, y aunque cree que esto era algo "necesario", también opina que lo va a pasar aún peor ella: "Ella estaba muy enamorada de mí y creo que lo va a pasar un poquito peor. Me da pena, y la quiero, pero tengo que pensar en mí".

La reacción de Sandra cuando le dijo todo lo que sentía no fue demasiado agradable: "Ella como que no era consciente de lo que yo le estaba diciendo. Le estaba diciendo que estábamos dejando la relación y no era consciente. Estuve todo el día acompañándola, porque es un palo muy grande: la llevé a la playa, la llevé a tomar algo... pero como que no se lo creía", añadía el alicantino, y es que ha confesado que, a pesar de que los meses siguientes estuvieron muy bien, él seguía sin olvidar la infidelidad de ella, y eso fue un gran problema: "Cuando pasa eso, sabes que la relación no va a estar igual nunca más".

Por último, Darío ha querido dejar claro que no está abierto al amor, aunque si tiene que venir, vendrá, igual que cree mucho en el destino: "Si nos tiene que volver a unir a Sandra y a mí, lo hará", ha afirmado triste pero liberado.

