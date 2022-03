Ha llovido mucho desde que Marina García y Jesús Sánchez entraran en nuestras vidas a través de 'La isla de las tentaciones'. Desde la tercera edición, en la que participaron, han roto, ella ha estado con otro chico (Lobo) y han vuelto, y ahora los rumores apuntan a que, en este bonito momento que están viviendo de su relación, ella podría estar embarazada, y es que algunos seguidores de sus redes sociales han dejado caer que quizá podría estarlo después de que ella anunciara que lleva varios meses con algunas molestias que le han hecho ponerse en alerta, unos dolores abdominales que no sabe aún de dónde vienen.

Marina lleva varias semanas haciéndose pruebas por los dolores de tripa que padece, y tras unos análisis de sangre y de orina, Marina se ha sometido a una ecografía y también a una curva de glucosa, también conocido como test de O'Sullivan, que se suele utilizar en las mujeres embarazadas para saber si se sufre diabetes gestacional. Al mostrar las pruebas que se ha realizado (de las que, sin embargo, no ha querido dar detalles), muchos de sus 'followers' se han asustado y emocionado a partes iguales y le han preguntado por si estaba embarazada, así que ha tenido que salir al paso para calmarlos a todos: "¡Calma chicxs, que no estoy embarazada!", ha dicho a sus casi 800.000 seguidores, alucinando con la conclusión que habían sacado muchos al ver los papeles médicos.

La propia Marina ya comentó, en un 'preguntas y respuestas' en su cuenta de Instagram, que todavía no le ronda la cabeza tener hijos, y es que tiene demasiado que abarcar aún: su trabajo como influencer, su nuevo negocio que está a punto de abrir, su relación con Jesús, viajes que quiere hacer... y que, además, aún tiene sólo 22 años y le queda mucha vida que experimentar y disfrutar antes de asentarse y convertirse en madre.

