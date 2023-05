¿De repente te notas hinchada? Puede ser otro síntoma de embarazo. La progesterona es también la culpable en este caso, porque ralentiza el tránsito intestinal.

Lo normal es que al principio no engordes prácticamente nada, pero puede que a partir de la séptima semana, en especial si ya has tenido niños, empieces a perder cintura y a notar que no cabes en tus pantalones.

Otra consecuencia del cambio en el ritmo intestinal son los gases, una dolencia muy común en las embarazadas. Además, a medida que vaya creciendo el útero, el intestino se irá desplazando y eso puede desembocar en que las molestias y flatulencia empeoren.

Si ya lo notas, empieza a evitar los alimentos que aumentan los gases, como algunas legumbres, la col...