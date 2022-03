Victoria Federica rinde homenaje a Andalucía con un look torera y pantalón 'made in Spain' en la fiesta ELLE.

El reencuentro entre Manuel Díaz 'El Cordobés' y su padre, Manuel Benítez, está más cerca que nunca. Hace unos días, el veterano torero hablaba por primera vez de su intención de encontrarse con su hijo. "Estamos ahí. Todo llegará. Yo le he dado mi teléfono, que me llame cuando quiera. Yo le tengo mucho cariño e intentaré mantener una conversación con él poquito a poco. Ya nos veremos", dijo Benítez. Unas palabras que han llenado de ilusión al marido de Virginia Troconis, que afirma que su "sueño" de estar delante de la persona que más quiere "está a punto de cumplirse".

El matrimonio acudió a la fiesta con la que la revista ELLE rendía homenaje a Andalucía y allí le preguntamos al torero por ese posible reencuentro. "Estamos viviendo una época de pesadillas, de sueños malos y tener un sueño bonito, como el que tengo ahora... espero que todo se arregle y que todos puedan cumplir sus sueños", señala Manuel, emocionado en el vídeo.

"Yo pronto voy a cumplir mi sueño. Estar delante de la persona que más admiro, que más quiero y que ha significado todo para mí. Esa persona es mi padre, al que tengo que agradecer todo lo que soy y ese sueño se va a cumplir. Hay muchos sueños que no se van a cumplir, de gente que falta, que ha muerto con la pandemia, con la guerra de Ucrania, con la subida de los precios la gente lo está pasando mal... Ojalá mi sueño no sea el último. Todo llegará", comenta el torero.

"Tenemos ganas todos de que se produzca", añadió su mujer sobre el posible reencuentro.

A pesar de que el juez reconociera a Manuel Díaz como hijo de Manuel Benítez en abril de 2016, el reencuentro no se ha producido todavía. Con quien sí mantiene muy buena relación es con su hermano, Julio Benítez, con quien se lleva de maravilla y que también conoce a sus hijos. Manuel Díaz espera que en un futuro sus hijos -Alba, fruto de su relación con Vicky Martín Berrocal, y Manuel y Triana, junto a Virgina Troconis- también puedan conocer a su abuelo. "¿Que algún día conoce a sus nietos? Encantado. ¿Que algún día quiere conocerme a mí? ¡Pues encantado!", declaró Manuel hace un tiempo.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io