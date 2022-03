Ivonne Reyes ha decidido responder a Pepe Navarro, cuatro meses después de que el presentador se sentase en el 'Deluxe', asegurando que Alejandro Reyes no era su hijo e insistiendo en que quería hacerse una prueba de paternidad para demostrarlo. Ahora, la empresaria ha acudido al mismo programa para defender su versión. Sin embargo, lo que ella no se esperaba es que Eva Zaldívar, ex mujer del periodista, iba a llamar para tacharle de mentirosa.

La ex mujer del periodista ha decidido intervenir a través de una llamada telefónica para pedirle a Ivonne Reyes que acceda a que su hijo se haga la prueba de paternidad. "Demuéstralo ya y que se haga la prueba de ADN", le ha indicado recalcando que esta es la única forma de terminar con este tema. Además, ha asegurado que Ivonne Reyes "sabe perfectamente que el padre de Alejandro es otra persona".

Telecinco

Por su parte, Ivonne Reyes ha recalcado que no estaba dispuesta a hablar con ella. "El padre de mi hijo es Pepe Navarro no tú, ¿para qué llamas?", le ha preguntado indicando que ella tenía mucho que callar y lanzándole un duro 'ataque'. "Habla de tus hijos que alguno no es de Pepe Navarro". Una dura acusación que ha hecho que Eva termine estallando. "Te agarras a cualquier cosa. Sabemos perfectamente quién es nuestra familia. Tú sí que no quieres y por ello te agarras a cualquier cosa. Ivonne dices tantas mentiras y me has hecho tanto daño en mi vida… Pasa página".

La ex mujer de Pepe Navarro ha asegurado que están deseando saber si Alejandro Reyes es el hijo del presentador para ponerse en contacto con él. "Bienvenido es Alejandro a nuestra familia siempre", ha explicado dejando claro que en el momento que una prueba de ADN determine que el presentador si es su padre tanto ella como sus hijos le acogerán. "La estoy viendo fatal porque no termina de dar ningún paso y vuelve a meter mierda cuando no tiene ningún juicio ganado". ha reconocido desvelando lo que le está pareciendo la entrevista que está concediendo.

Telecinco

Eva Zaldívar ha reconocido que en el pasado Ivonne "le hizo mucho daño" pero que es algo que tiene completamente superado. Ahora, ha indicado que quien le tiene "preocupada" es Alejandro Reyes. Por su parte, la ex modelo ha explicado que en el pasado, a pesar de que supuestamente ella estuvo con Pepe Navarro cuando todavía estaba casado, consiguieron hacerse buenas amigas. "Después llegó a un pacto con él en el que le dio un piso y dejó de ser mi amiga", ha confesado. Además, ha indicado que está segura de que él "le ha pagado" para que intervenga en la entrevista para defenderle.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io