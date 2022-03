Jacobo Ostos ha aceptado someterse al polígrafo. Después de haber sido acusado de celebrar fiestas clandestinas durante la pandemia en su casa y cobrando entrada, según un reportaje realizado por Marta Riesco, el hijo del fallecido torero ha querido sentarse en el Deluxe para hablar abiertamente de esta acusación. Con solo dos preguntas, el DJ y empresario ha desvelado la "verdad" de lo que realmente ocurrió en su casa, donde tiene montada una discoteca en la planta baja. "Tiene una discoteca montada en su propia casa y hay un mínimo de 10 mesas", explicaba Rafa Mora, quien ha acudido en alguna ocasión a estos eventos.

La primera pregunta del polígrafo sobre el tema era clara "¿Es cierto que a tus fiestas clandestinas asistían gratis famosas como reclamo, tal y como decía Marta Riesco?". La respuesta de Jacobo, contundente: "no". Y el veredicto del polígrafo, inflexible: "miente". Con una sonrisa de impotencia, Jacobo ha intentado explicar qué significaba para él el concepto "clandestino". "Yo celebraba fiestas cuando se podían celebrar", reiteraba el DJ quien explicaba que, para él, clandestino podía referirse a que era una fiesta privada.

Mediaset

Para los colaboradores no era una explicación creíble. Tanto que empezaron a preguntar si realmente cobraba a alguien en estas fiestas: "A mi nunca me ha cobrado. Ni a mi ni a los de las mesas de al lado", aseguraba Rafa Mora, amigo del DJ. "Legalmente no te puede cobrar porque no tiene licencia de discoteca", anotaban los colaboradores que matizaban que "estamos riéndonos pero cuidado de lo que puede salir de aquí...". "Están llamando de la comisaría", bromeaba Jorge Javier.

La siguiente pregunta tenía aún más peligro: "¿Es cierto que podrías haber ganado 360.000 euros por estas fiestas clandestinas durante la pandemia?". La respuesta, de nuevo contundente, "no". Y el veredicto, idéntico: Miente. "Se ha puesto muy nervioso y ha habido una reacción, ha dicho que no ha tocado las matemáticas, que las hemos sacado nosotros", apuntaba Conchita. "No sé qué hago que no tengo un Ferrari aparcado en la puerta", ironizaba Jacobo asegurando que "ojalá fuera verdad", para más tarde insistir en que "yo nunca he cobrado a nadie".

Mediaset

Además, preguntado por cuántas fiestas ha sido capaz de realizar a la semana, Jacobo aseguraba que "cuando se ha podido, he tenido ganas y amigos para hacer fiestas de lunes a domingo. Y en verano hacíamos pool parties todos los días", incluso algunas de ellas con sus padres en la casa: "mi padre cuando había gente en la piscina salía a enseñar los cuadros que pintaba, y se rodeaba de amigos y amigas y les sacaba jamón".

Con tanta fiesta y tanta comida, Jorge Javier Vázquez se interesó por a cargo de quién corrían los gastos, ya que ascendían mucho: "en este siglo soy como el Gran Gatsby, siempre invito a mis amigos", se jactaba Ostos ante la incredulidad del presentador.

