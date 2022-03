Esta madrugada es una fecha muy especial para el matrimonio Penélope Cruz y Javier Bardem y es que ambos postulan hacerse con una estatuilla en la gala de los premios Oscar. Se trata de un momento histórico y es que es la segunda vez que un matrimonio está nominado, y la primera que el matrimonio es de españoles. Ella opta al Oscar a Mejor Actriz por 'Madres paralelas', y él al Mejor Actor por 'Ser los Ricardo'. Una noche que ya ha marcado historia antes de saber el veredicto, por eso el matrimonio lleva semanas preparándose para el evento.

En las últimas horas, el matrimonio ha pasado tiempo en familia para rebajar los nervios. Así el lunes y el martes lo pasaron con Eduardo Cruz, que vive en Los Ángeles, y su cuñada, Eva de Dominici, padres de su sobrino Cairo de dos años de edad, con quienes compartieron el Santa Bárbara Film Festival, que galardonó a Penélope por su trayectoria: "Más que obvio que para cualquier actor o actriz es mucha admiración ver ese recorrido. Pero además, fue muy emocionante", aseguraba su cuñada.

Penélope Cruz recibe el premio a su trayectoria en el Santa Bárbara Film Festival Gtres

Por su parte, a horas de la gala, Javier Bardem ha decidido recibir a la prensa española en el hotel donde se aloja, donde han tenido una conversación distendida en la que el español ha apostado sin dudar por su mujer: "Es Penélope la que tiene que preparar un discurso para los Oscar", aseguraba el actor según recoge El Heraldo, y es que señala que la categoría de 'Mejor Actriz' es la "más impredecible". Un apoyo que Penélope le devuelve puesto que confiesa que si alguno de los dos tiene que ganar la estatuilla, ese es Javier.

Y es que ambos se han tomado la nominación de una forma sana, una mentalidad que han compartido con sus hijos. Según la actriz, Luna, de 8 años, "cuando se lo contamos, lo único que me preguntó mi hija es si haría una tarta para celebrarlo", confesaba en el programa Sunday Morning, de la CBS. Una tierna reacción que enamoró a todos. Esperemos que a la vuelta de la gala haya otra tarta para celebrar, al menos, una estatuilla.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io