¿Desde cuándo se conocen Penélope Cruz y Antonio Banderas? Esa es la pregunta a la que ha dado respuesta la intérprete madrileña. Con permiso de Javier Bardem, Penélope Cruz y Antonio Banderas son nuestros actores más internacionales y queridos. Y ambos han llenado de glamour la Gran Vía madrileña con el estreno de su nueva película juntos, 'Competencia oficial', dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn. Lejos de haber 'competencia' entre ellos, como reza el título del filme, lo cierto es que se llevan de maravilla y así lo demostraron en la alfombra roja con comentarios de admiración mutua. 'Pe' estaba "feliz" de poder celebrar un estreno como "los de antes". "Es muy emocionante ver a toda la gente ahí gritando. La energía que hay aquí esta noche es muy bonita", comentó.

Es curioso que, a pesar de que las carreras en Hollywood de Antonio Banderas y Penélope Cruz despegaron casi a la vez, los actores han trabajo muy poco juntos, algo que siempre les ha parecido extraño incluso a ellos. "Con Antonio yo había trabajado muy poco. A nosotros también nos parece raro que nunca nos juntaran. Trabajamos muy a gusto juntos", nos cuenta Penlépe Cruz en el vídeo.

Hasta que llegó 'Competencia oficial', solo habían trabajo juntos en las películas 'Los amantes pasajeros' y 'Dolor y Gloria', ambas dirigidas por Pedro Almodóvar, pero sin escenas juntos. Aunque eso sí, fuera de la gran pantalla sí les hemos visto juntos en varias ocasiones, como cuando ambos entregaron el Oscar a Mejor Película Extranjera a Pedro Álmovodar, en el 2000, por 'Todo sobre mi madre'. Momento inolvidable en el que la actriz gritó: "Pedroooo".

En el estreno de 'Competencia oficial', en la que la que la actriz da vida a una célebre y extravagante cineasta, Penélope también desveló una curiosa anécdota de cómo y cuándo surgió su amistad con Antonio Banderas. Lo curioso es que su amistad no surgió en Espña sino al otro lado del charco. "Nos conocemos desde hace más de 30 años porque éramos vecinos en Nueva York", ha contado la madrileña. Un dato inédito a la vez que curioso de los actores cuyas carreras han evolucionado en paralelo desde el mismo origen. Y tan a gusto están trabajando juntos que añadía: "La sensación trabajando ha sido como si hubiéramos hecho veinte películas juntos antes, pero la verdad es que no, y es raro".

