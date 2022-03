Alfombra roja de los Oscars 2022.

Las mejores parejas de la noche de los Oscars.



Ha sido una noche mágica para Penélope Cruz y Javier Bardem, pero finalmente no ha podido ser y ninguno de los dos se ha llevado el Oscar. Pero aún así pueden considerarse ganadores porque estar nominados ya era todo un premio a tener en cuenta. Era la primera vez que estaban nominados los dos a la vez y para ellos era un momento muy importante. Penélope optaba a Mejor actriz protagonista por su papel en 'Madres paralelas' y Javier estaba nominado a mejor actor por la película 'Being The Ricardos'.

Javier Bardem ha sido el primero en saber que no lograba la preciada estatuilla ya que ha sido Will Smith quien ha logrado conquistar el Oscar. Mientras que en la categoría a mejor actriz ha sido Jessica Chastain quien ha triunfado.

Era una noche muy especial para el cine español que contaba con otros dos nominados: Alberto Iglesias, por la banda sonora de la película 'Madres paralelas', y Alberto Mielgo por el cortometraje animado 'El limpiaparabrisas'. Ha sido Alberto Mielgo quien ha conseguido el Oscar.

Aunque finalmente no han podido llevarse el el Oscar para Penélope, que ya ha estado nominada en otras ocasiones, y para Javier ha sido, sin duda, una de las noches más importantes de su carrera. Han desfilado por la alfombra roja de los Oscar en su 94 edición demostrando su complicidad. Para Javier, también nominado otras veces, el mayor deseo era que Penélope se llevara la estatuilla, como ha dicho en infinidad de ocasiones sobre este momento. Ella, por su parte, aseguraba que "para mí lo más fuerte es estar nominada junto a Javier".





La actriz, además, ha deslumbrado con su look con un diseño de Alta Costura de Chanel, un modelo de raso en color azul noche. Ha apostado y ha triunfado con este vestido largo de cola con asas cruzadas y escote a la vista que iba abotonado en el pecho. Destacaba, además, un lazo en el escote con incrustaciones. Penélope, que debutó hace más de dos décadas por primera vez en Hollywood, ha demostrado que es toda una estrella.

Penélope ha deslumbrado también con su peinado, el cabello suelto, y su maquillaje. Sin duda, puede presumir de ser una de las más guapas de la alfombra de este año.





