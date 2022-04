Un problema de cadera llevó a la periodista Cristina Villanueva a informarse sobre el Método Pronokal. Esta lesión le provocaban fuertes dolores que han desaparecido tras perder algo de peso y aprender nuevas pautas de alimentación. Encantada con este tratamiento, la presentadora de informativos de LaSexta ha compartido su experiencia en un acto celebrado en Madrid y en el que también se encontraba la actriz María Adánez, fan del Método Pronokal.



¿Cómo llega tu vida el Método Pronokal?

Tengo una lesión en la cadera que me provocaba fuertes dolores y me infiltraba para el dolor. La primera vez que llego a Pronokal es para perder peso porque cuando subía un poco, el dolor aumentaba. Entonces, la doctora me recomienda eliminar los productos que sean lipoinflamatorios. Me funciona tan bien que dejo de infiltrarme, así que seguí y fue maravilloso. La pérdida de peso fue muy rápida y eso hacía que me comprometiese más con la dieta. Estuve en mantenimiento hasta que llegó la pandemia volví y ya estoy otra vez en mantenimiento. Cambié mi relación con la comida y eso me ayudó mucho en mi vida personal.

¿Te la saltas alguna vez?

Siempre... La gente tiene la idea de que es una dieta continua pero no es eso. Hay 5 pasos de pérdida de peso y luego mantenimiento, que es hacer tu vida normal, pero tu mentalidad ha cambiado tanto que puedes comer de todo pero sin abusar. A mí me encanta la ensaladilla y no voy a renunciar a ella.

¿Estar todos los días delante de una cámara te hace cuidarte más?

Hace más de 20 años que estoy delante de una cámara y nunca había hecho dieta. La hice por la lesión. Me siento mejor y me veo mejor. Estaba claro que me sobraban 5, 6 o 7 kilos pero no he tenido ninguna exigencia.

¿Y algún comentario negativo? ¿Molestan?

Moelesta que te pregunten si estás embarazada o el oír luego "pues no estás tan gorda". No voy a cambiar mi vida porque la tele me engorde. No soy modelo, soy periodista.

¿La imagen preocupa más a mujeres que a hombres?

Nos exigimos igual delante de la cámara, pero la exigencia social sigue estando muy por encima para los mujeres que para los hombres.

Tienes dos niñas (fruto de su matrimonio con el operador de cámara Jorge García), ¿cómo consigues conciliar?

El horario de fin de semana es difícil. Cuando son bebés genial pero luego se hace complicado, como en cualquier otro trabajo porque querría estar en todos lados.

¿Te las llevas al trabajo?

En Atresmedia no dejan entrar menores (risas).

¿Tus hijas te ven en los informativos?

Lo he tenido bantante vetado, básicamente por el contenido. La mayor ya empieza a ver informativos pero tiene que estar acompañada.

