A María Adánez es preguntarle por su hijo Claudio y se le cambia la cara. "Estoy feliz, se me cae la baba", reconoce entre risas. La actriz no engordó mucho durante su embarazo pero algún kilo cogió y ahora ha vuelto a su peso ideal. Por eso ha querido compartir su experiencia de pérdida de peso con el Método PronoKal, con el que se adelgaza de forma segura y saludable, con el seguimiento de un equipo de profesionales y con el que consigues ver resultados desde las primeras semanas. Éste siempre se realiza bajo control médico y combina dieta, ejercicio y coaching. En el evento, celebrado en Madrid, hemos hablado con ella de cómo se cuida y mucho más.

¿Por qué eres tan 'fan' del Método Pronokal?

PronoKal me ha dado orden. En medio de todo este caos, el orden y la rapidez han sido esenciales. Soy muy impaciente y ver los resultados tan rápidamente me motivó muchísimo. Para mí, el efecto PronoKal es que te sientes muy bien. Antes no le ponía conciencia a lo que comía. Me hicieron un estudio genético fue una radiografía en la que se veía la relación emocional que tengo con la comida.

La actriz María Adández junto a la doctora que ha seguido su dieta, Elena Cortón. Cedida

¿La conocías antes de ser madre o fue a raíz de tu maternidad?

Les conocí hace tres años y la hacía de forma intermitente. Ahora tras ser madre, para recuperarme, también la he hecho. Me funciona. Yo creo que las dietas son algo muy personal.

¿Eres de dietas?

Nunca he estado obsesionada con mi peso pero una va cumpliendo años y... con 20 y 30 años todo valía pero a partir de los 40 el metabolismo se ralentiza. Antes podía cenar de todo y ahora me tomo una pizza o pasta y no duermo.

¿Hay obsesión por ser actriz?

Los actores tenemos la presión del físico, pero al final se trata de estar bien con uno mismo. La obsesión en cualquier cosa no es buena. Lo importante es verte al espejo y encontrarte bien.

¿Qué tal la experiencia como mamá?

Muy bien. Es un bebé buscado y muy querido.

¿Y lo de conciliar la maternidad con el trabajo?

Ahora estoy de baja por maternidad, dedicándome a Claudio (un nombre muy original como estos otros para niño) y es un privilegio. Vuelvo a trabajar después de verano. De momento al teatro, con la obra 'Ay Carmela', junto a Pepón Nieto.

¿Y las giras con el niño?

Pues con la mamá, me lo llevo.

¿Sabes como está el actor José Luis Gil, tu excompañero en 'La que se avecina', tras el infarto cerebral que sufrió?

Hace tiempo que no hablo con él pero sé por otros compañeros que ahí está el hombre. Seguro que se recupera porque es un hombre con fuerza, con caracter y esperamos que se recupere bien pronto.

Tu ex, Alberto Caballero, también va a ser papá junto a Miren Ibarguren, ¿has podido felicitarle?

¡Hasta luego!



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io