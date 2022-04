Carlos Lozano ha sorprendido a todos al convertirse en el presentador de 'Viernes Deluxe', aunque solo ha sido durante unos minutos. Mientras que Jorge Javier se encontraba fuera de las instalaciones subido en una caravana junto a Pocholo, él interrumpía en plató dando la bienvenida a todos, presentando a los colaboradores y anunciando quiénes serían los invitados de la noche. "Qué alegría después de tanto tiempo sin presentar poder hacerlo para presentar el Deluxe", ha confesado nada más arrancar el programa.

Además, no ha dudado en preguntarle al público si estaban contentos de verle de nuevo al frente de un programa. Sin embargo, su alegría ha durado poco tiempo y es que María Patiño ha intervenido rápidamente para indicarle que debía dejar de presentar. "Carlos, el hecho de que presentes a Kiko como el gran Kiko Matamoros... Te has quedado caduco. Aquí hay una nueva generación que está naciendo. Vamos a recibir al presentador real del programa", le ha indicado entre bromas.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Telecinco

Una divertida forma con la que Carlos Lozano ha querido responder a todos aquellos que le han criticado llamándole "caduco". El presentador ha reconocido que no entiende a todos aquellos que cargan contra su trabajo. "Lo de juguete roto no lo entiendo. Nos hacemos mayores. Llevo 37 años y es normal que vengan nuevas generaciones, pero no voy a aguantar que se diga que la televisión que yo hacía era una porquería", ha explicado. Un momento que ha aprovechado para hablar sobre algunos de los programas que presentó como 'Operación Triunfo'.

El actor ha querido dejar claro que él "lleva presentando toda su vida porque lo suyo es innato". Además, ha aprovechado para cargar contra todos aquellos que le critican reconociendo que actualmente hay muchas personas que han comenzado como presentadores pensando que serían los mejores y no han logrado tener éxito. "Siempre hay un formato para un profesional".

Telecinco

Ahora, Carlos Lozano ha confesado que está feliz con sus nuevos proyectos musicales. De hecho, ha reconocido que está inmerso en una película americana que contará con la participación de Mónica Hoyos.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io