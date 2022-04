Los mejores artículos de 'Verdades piadosas', la columna de Jesús Mariñas.

Jesús Mariñas se recupera del susto que sufrió el pasado jueves y que le llevó a ingresar de urgencia en el Hospital Ramón y Cajal. Tal y como ha podido saber en EXCLUSIVA DIEZ MINUTOS, el periodista está comiendo y habla con total lucidez. Unos síntomas que demuestran una gran mejoría en su estado de salud después de que su falta de apetito y no querer hablar hiciesen que su marido Elio Valderrama decidiese llamar al servicio de emergencias. Recordemos que el escritor se encuentra luchando contra un cáncer de vejiga que anunció que padece el pasado mes de octubre en EXCLUSIVA para DIEZ MINUTOS.

Su altercado con la ambulancia

El escritor habría protagonizado un altercado en la ambulancia. Su rifirrafe con los servicios de emergencias tuvo lugar cuando los sanitarios que acudieron a su domicilio no quisieron llevarle al centro médico que el solicitaba. Jesús quería ir al centro donde recibe su tratamiento oncológico, mientras los servicios de emergencias lo querían trasladar a otro, a la Fundación Jiménez Díaz, que es el que corresponde por el barrio en el que reside el escritor.

Por ello, Jesús y su marido Elio deciden bajar de la ambulancia, coger un taxi y acudir a su hospital de confianza. A pesar de su delicado estado de salud en ese momento, Mariñas, con la ayuda y el apoyo de su marido Elio, consiguen llegar hasta el hospital, donde después de ver el estado de salud en el que se encuentra deciden que lo mejor es que el periodista se mantenga ingresado, hasta, por lo menos, el lunes.

Ana Ruiz HEARST

El motivo por que el que Jesús quiere acudir al hospital, Ramón y Cajal de Madrid, no es otro porque es donde se trata desde hace años con sus médicos de confianza. Además es donde se encuentra recibiendo tratamiento para el cáncer contra el que está luchando. Desde la redacción de DIEZ MINUTOS le deseamos una pronta recuperación y mucho ánimo en estos delicados momentos.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io