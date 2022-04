Miguel Ángel Cabrera, expianista del grupo Camela, ha reaparecido por sus redes sociales tras un mes desaparecido por una noticia impactante que nos ha dejado a todos con el corazón roto. El músico confesaba mediante un vídeo de Instagram a sus seguidores que su hijo de 18 años fallecía víctima de un accidente de tráfico el pasado 28 de febrero. El excompañero de Dioni y Ángeles se ha despedido de su hijo Rafael con este emotivo y a la vez desgarrador vídeo y también mediante stories en donde le dedica unas preciosas palabras.

"El 28 de febrero mi hijo tuvo un accidente con 18 años en Aranjuez. Estuvo ingresado en la UCI unos cuatro días. El 4 de febrero falleció con 18 años. Hoy es día 4 de abril. Mi hijo estaba muy unido a mí, estaba encariñado de mí. La verdad es que es una pérdida que no se puede asimilar, queda de por vida", comentaba con el gesto desencajado Miguel Ángel Cabrera

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Me cuesta mucho hacer este vídeo. No hay forma de verlo, hoy por hoy. La vida me ha cambiado de un día para otro, solo quienes pasan por esto lo entienden". Amor mío lo que te quiero, Santito mío mi niño, que no me decía una palabra más alta y te lo has llevado. Cariño mío, lo que te echo de menos, lo que echo de menos tus videollamadas contándome chistes sin sentido y me hacías reír gordito te amo hijo mío, siempre voy a estar contigo", desvelaba el músico mediante el vídeo y otros escritos. Solo ha pasado un mes de este terrible desgracia y la familia debe estar rota por dentro y por fuera. Desde DIEZMINUTOS mandamos todo el amor y el apoyo a la familia. ¡Mucha fuerza!

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io