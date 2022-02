Antonio Miró Getty Images El diseñador catalán ha fallecido a los 74 años este jueves 3 de febrero seis días después de haber sufrido un ataque al corazón. Antonio Miró comenzó su andadura en el mundo en 1968 cuando abrió su primera tienda de ropa. Poco a poco se fue convirtiendo en un icono de moda hasta que llegó a crear su propia firma "Antonio Miró" con la que llegó a presentar sus colecciones en muchas pasarelas internacionales, entre ellas París, Milán, Tokio y Nueva York.

Ana Bejerano, de 'Mocedades' Gtres La cantante falleció el pasado 2 de enero por causas relacionadas con su aparato digestivo a los 61 años. Formó parte del grupo Mocedades entre 12985 y 1994, y con ellos grabó tres álbumes: 'Tienes un amigo', 'Ana y Miguel' y 'Las palabras'. Muchas personas expresaron su pésame en redes sociales.

Jaime Ostos Gtres España volvió a enlutar el 8 de enero con la noticia de que uno de nuestros toreros más aclamados dentro y fuera de nuestras fronteras había fallecido a causa de un infarto a los 90 años en Colombia. Figura importantísima del toreo especialmente entre los años 60 y 70, su legado sigue vivo a día de hoy entre los toreros que le han sucedido.

Bob Saget Gtres Sólo un día después, el 9 de enero, Hollywood enmudeció al enterarse de la muerte de uno de los humoristas más importantes de los 90: Bob Saget, conocido por su papel en 'Padres Forzosos', fallecía en un hotel de Florida (EEUU) por causas que aún hoy se desconocen.

Carmen de la Maza Getty Images El 14 de enero, la industria del cine español perdió a una de sus actrices más reconocidas a los 81 años. Hija del guitarrista Regino Sainz de la Maza y nieta de la escritora Concha Espina, fue referente teatral desde los 18 años y muy popular por 'Estudio 1', 'Juncal' o 'En septiembre', película de Jaime de Armiñán. Además conectó muy bien con las nuevas generaciones participando en series como 'Ana y los 7' o 'Águila Roja', o la telenovela 'El pasado es mañana'.

Gaspard Ulliel LOIC VENANCE Getty Images Si hubo un fallecimiento que resonó en todo el mundo fue el del actor y guapo modelo francés Gaspard Ulliel: falleció a unos prontísimos 37 años a causa de un accidente de esquí el pasado 19 de enero, dejando en el mundo un hijo. Sus trabajos como modelo incluyeron la importantísima campaña del perfume masculino 'Bleu' de Chanel y su filmografía incluye piezas tan notorias como 'Paris, je t'aime', su papel de Hannibal Lecter en 'Hannibal, el origen del mal' 0, más recientemente, en 2014, cuando encarnó al diseñador Yves Saint Laurent en la película 'Saint Laurent'.

Meat Loaf Gtres El 20 de enero quien lloró fue la industria de la música: el cantante Meat Loaf, texano de nacimiento y rockero por vocación, se infectó de covid, que en unos días le hizo empeorar hasta morir. Se desconoce si se vacunó, pero en una de sus últimas entrevistas, en las que anunció que estaba preparando disco nuevo a sus 74 años, también dio unas declaraciones de tinte negacionista a pesar de sufrir asma, condición que fue clave para su empeoramiento: "Entendí parar la vida un poquito, pero no pueden continuar parándola por motivos políticos. Y ahora mismo lo están haciendo por política", dijo. "En la CNN, por fin, dijeron que las mascarillas que estamos usando son inútiles. Pero yo he sabido eso desde hace seis meses. No hacen nada. No impiden que te contagies de COVID. Son solo una molestia que hace que te pique la nariz y que no puedas respirar". "Si me muero, me muero, pero no voy a ser controlado". Días después, se contagió y falleció.

Thierry Mugler Getty Images El mundo de la moda tampoco se ha librado de las desgracias este año: el diseñador Manfred Thierry Mugler, uno de los más aclamados en los años 80 y 90 por sus provocativos, sexies e innovadores diseños, fallecía a los 73 años el pasado 20 de enero. Alcanzó el Olimpo de los diseñadores de la mano de coetáneos como Claude Montana o Jean-Paul Gaultier, y consiguió redefinir la moda y los desfiles con presentaciones extravagantes y teatrales que llegaban a durar hasta una hora. Se retiró en 2002, aunque volvió esporádicamente para vestir a famosas como Beyoncé o Kim Kardashian. Su firma sigue en pie a día de hoy de la mano del diseñador Casey Cadwallader.

Arturo Arribas T5 El actor, conocido por su papel en la famosa serie española 'Hospital Central' (también participó en 'Al salir de clase' y 'Motivos Personales', entre otras), murió el 26 de enero por una parada cardiorrespiratoria a los 56 años, causada por inhalación de humo después de que se declarara un incendio en su vivienda del barrio de Tetuán, en Madrid. De momento se desconocen las causas del incendio, pero todo apunta a un cortocircuito, ya que el incendio, aunque no era muy grande, sí resultó muy tóxico al provenir de un cableado eléctrico, según explicó la portavoz de Emergencias.

Morgan Stevens Agencias El 27 de enero, Hollywood perdió a otro de sus actores, aunque en el caso de Morgan Stevens fue por causas naturales a los 70 años. Fue encontrado en la cocina de su casa después de que unos vecinos llamaran a la policía tras días sin saber de él. Saltó a la fama con la serie 'The Waltons' a mediados de los años 70, y poco a poco fue escalando hasta entrar en series de renombre como 'Fama' o 'Melrose Place' en los 90. Sin embargo, un problema de tráfico por el que fue interceptado conduciendo bajo los efectos del alcohol y las drogas le hicieron bajar varios escalones profesionales. Después de aquello sus apariciones fueron esporádicas, hasta 1999, cuando apareció por última vez en un episodio de la famosa serie 'Walker, Texas Ranger'.

Cheslie Kryst Getty Images La modelo, abogada, empresaria, colaboradora televisiva y Miss Estados Unidos 2019 fue encontrada muerta el 31 de enero de este año, con sólo 30 años, tras precipitarse al vacío desde el rascacielos en el que residía en Manhattan. Según las investigaciones, Cheslie habría decidido quitarse la vida, no sin antes dejar una nota de despedida cediéndole todas sus pertenencias a su madre y colgando una foto con un críptico mensaje al que nadie dio importancia pero que luego cobró todo el sentido: "Que este día os traiga descanso y paz". Sin duda, un triste desenlace para una vida tan corta.

Moses J. Moseley Moses J. Moseley Instagram El actor, de 31 años, fue encontrado muerto en la ciudad de Stockbridge (Georgia, EEUU) a finales de enero, después de que su familia denunciara su desaparición. Las causas no han salido a la luz. Moses saltó a la fama con su presencia en 'Los Juegos del Hambre: en llamas', pero también ha aparecido en series como 'Watchmen', de HBO, la serie estadounidense de 'La reina del sur' o 'The Walking Dead', donde hizo de la versión viva de Mike. De forma póstuma, por dos proyectos que están terminados pero no estrenados, se le podrá ver en las películas de terror 'Hank' y 'Descending'

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io