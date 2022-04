El actor Miguel Herrán, conocido por su trabajo como Río en 'La casa de papel', se encuentra totalmente devastado. Tal y como ha compartido con sus seguidores a través de las stories de Instagram, el joven ha sido testigo de cómo su casa era consumida por las llamas ante un incendio que veía impotente cómo crecía desde la puerta de la calle. "No me lo puedo creer, mi casa", se podía escuchar decir al actor gritando entre lágrimas. Las imágenes han impactado a sus seguidores que, al igual que el actor, no podían creer que fuera realidad.

Era la mañana del 8 de abril y es que el incendio se había declarado durante la noche. Impactado y desesperado, llamaba rápidamente a los bomberos para que sofocaran las llamas de su vivienda mientras asistía impotente a la escena. Tras unas horas, impactado aún, el actor compartía cómo había quedad su casa, calcinada, con su sofá, su mesa, su estufa y sus libros totalmente quemados por el efecto de las llamas.

En esta ocasión, el actor hacía un recorrido en silencio por el piso. Un bajo de una sola estancia con cocina americana comunicada por el salón por una ventana, lo que había hecho que ambas estancias quedaran totalmente afectadas. Incluso un plafón de la cocina había vencido haciendo un agujero en el techo. Ante la escena, miles de seguidores han mostrado su apoyo al actor.

24 horas después de su fatídico día, el actor ha compartido con sus seguidores cómo se ha levantado esta mañana. Sin decir dónde se encuentra, ha mostrado una imagen en la que se podía ver a sus dos perros dándole los buenos días en un sofá, tras el cual se veía su bicicleta, que finalmente se había podido librar del incendio a pesar de estar en el salón.

