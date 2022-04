Las ruptura de los famosos más sonadas

Tom Brusse y Melyssa Pinto han tenido una relación llena de idas y venidas. La pareja protagonizó una dramática ruptura después de que él le fuese infiel con Sandra Pica en 'La isla de las tentaciones'. Una situación que dejó completamente rota a la 'influencer', que dejó claro que no quería volver a saber nada de él después de todo el daño que le había hecho. Sin embargo, con el tiempo todo pasa y ambos protagonizaron un llamativo acercamiento en 'Supervivientes', donde volvieron a coincidir como concursantes.

Durante su paso por Honduras, ambos tuvieron varios enfrentamientos aunque finalmente acabaron firmando la paz e incluso él llegó a pedirle perdón por todo lo sucedido. Tras este acercamiento, parecía que las cosas entre ellos se habían enfriado y que ya no mantenían ningún tipo de contacto. Ahora, Tom Brusse ha dejado claro en qué punto se encuentra su relación con Melyssa con un llamativo gesto.

Instagram

El ex superviviente no ha podido evitar acordarse de su ex pareja después de que el público que había asistido a uno de sus 'shows' comenzase a corear el nombre de Melyssa. En ese momento, lejos de molestarse, Tom Brusse decidió coger el móvil para grabar el momento y subirlo a sus redes sociales etiquetándole a ella.

Tras verlo, la 'influencer' no ha podido evitar responder mostrando la gracia que le había hecho descubrir que decían su nombre en ese momento. "Sois los mejores", ha escrito en referencia a todas aquellas personas que se han acordado de ella. Además, también ha dedicado unas palabras a su ex pareja. "Te fastidias, Brusse", ha indicado en tono de humor. Un gesto con el que ambos han demostrado que han conseguido dejar atrás sus diferencias, y es que la ex pareja ya dejó claro en más de una ocasión que pese a todo lo sucedido se tienen un gran cariño.

