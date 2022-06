Gtres Famosos que han roto en 2022 Los famosos españoles con más seguidores en Instagram Nuevas parejas de 2022

A veces el amor no dura para siempre y sino que se lo digan a estas parejas de famosos que parecían inseparables. Brad Pitt y Angelina Jolie, Melanie Griffith y Antonio Banderas, Íker Casillas y Sara Carbonero, o Enrique Ponce y Paloma Cuevas nos hicieron creer en el amor para toda la vida. Pero a ellos se les acabó. Sin embargo, no son los únicos que decidieron tomar caminos separados. Muchas estrellas españolas e internacionales han puesto punto y final a sus relaciones en algún momento. Es el caso de Paula Echevarría y David Bustamante, una de las parejas más consolidadas y queridas del panorama español. El cantante y la actriz se divorciaron después de 12 años de relación y una hija en común, para sorpresa de todos. Mario Casas y Blanca Suárez también decidieron romper tan solo dos años después de comenzar su noviazgo en 2019. El motivo de la ruptura de una de las parejas españolas más sonadas habría sido la distancia. Pero sin duda, una de las rupturas españolas más inesperadas fue la de Dani Rovira y Clara Lago, que después de cinco años de relación tomaron caminos separados en 2019.



Otra de las parejas más consolidadas del panorama español que puso fin a su relación fue la formada por Bertín Osborne y Fabiola Martínez. Después de 14 años casados y un hijo en común, el cantante y la modelo se separaron hace cinco meses, para sorpresa de todos.



Si hablamos de celebrities españolas que han protagonizado rupturas sonadas, no nos podemos olvidar de Lidia Torrent y Matías Roure, que pusieron punto y final a su relación en 2019, después de tres años; ni de los cantantes Álvaro Soler y Sofía Ellar, que rompieron tras casi cinco años de noviazgo.



Lo mismo les ocurrió a los actores Jaime Lorente y María Pedraza, quienes tomaron caminos separados después de tres años de relación; y a Ester Expósito y Alejandro Speitzer, que han roto en 2021 por decisión de ella.



Otra de las separaciones más mediáticas fue la de la presentadora María Teresa Campos y el actor Edmundo Arrocet, que rompieron en diciembre de 2019 tras casi seis años de relación.

También se han separado recientemente Nagore Robles y Sandra Barneda. Concretamente, en verano de 2019, después de tres años juntas y un perro en común.



Otra de las relaciones más conocidas del panorama español era la de Imanol Arias e Irene Meritxell. Estos anunciaron su ruptura hace unos meses, pero no es la primera vez que la pareja se separa (ya lo hicieron en 2016). Además, hay parejas que terminaron su relación hace varios años y todavía las recordamos. Es el caso de David Bisbal y Elena Tablada. El cantante y la diseñadora terminaron su noviazgo en 2011, después de seis años de unión y una hija en común.



Entre las separaciones de famosos también destacan los matrimonios que acaban poco antes de empezar, como el de Feliciano López y Alba Carrillo. El tenista y la modelo fueron marido y mujer durante menos de doce meses, y protagonizaron el culebrón del verano de 2016.



Tampoco les duró mucho el matrimonio al colaborador Dani Mateo y la actriz Elena Ballesteros, que confirmaron su ruptura en 2016. Pero en su caso, ya llevaban a cuestas ocho años de relación.



Pero además de las rupturas de celebrities españolas, también han sido muy sonadas las separaciones de famosos internacionales. Es el caso de Ernesto Alterio y Juana Acosta, quienes rompieron tras 15 años de amor y una hija en común.



También fue muy mediática la separación en 2014 de la actriz Gwyneth Paltrow y el actor Chris Martin tras 11 años de relación y dos hijos en común.



Otra de las rupturas más inesperadas y sorprendentes fue la de Jennifer Lopez y Marc Anthony. La pareja, que llevaba casada siete años y tenía dos hijos, anunció su separación en 2011.

Seis años después la cantante y actriz parecía haber encontrado de nuevo el amor en Alex Rodríguez. Sin embargo, después de comunicar que habían roto su compromiso de matrimonio, la pareja rompió en 2021.



El ex novio de Jennifer Lopez, Ben Affleck, también se había vuelto a enamorar. El actor estaba casado con Jennifer Garner, pero un día después de cumplir su décimo aniversario de boda, los actores anunciaron su ruptura en junio de 2015.



El actor volvió a encontrar el amor, esta vez junto a Ana de Armas. Pero en 2021, solo unos meses después de comenzar su relación, los actores decidieron separarse de mutuo acuerdo.



Otra de las rupturas más mediáticas de Hollywood fue la de Miranda Kerr y Orlando Bloom. La pareja llevaba dos años casada y tenía un hijo en común, cuando en 2013 pusieron fin a una historia de amor que parecía idílica.

También parecía idílica la relación de Jhonny Depp y Vanessa Paradis. Fueron una de las parejas más estables desde 1998 hasta 2012, y llegaron a tener una hija en común. Sin embargo, la pareja decidió separarse en 2012.



La relación de Kristen Stewart y Robert Pattinson empezó a ser muy sonada cuando se conocieron en 2008. Tras un noviazgo lleno de altos y bajos, la pareja rompió en 2015 tras una infidelidad de Stewart con el director de 'Blancanieves y la leyenda del cazador'.



Otra de las rupturas más sonadas en Hollywood fue la de Olivia Wilde y Jason Sudeikis en 2020.La pareja se separó después de nueve años de relación y dos hijos en común.



También hay relaciones que terminan después de décadas de amor y nos sorprenden a todos. Como la del matrimonio formado por Bill Gates y Melinda French, que hicieron público su divorcio en 2021 después de 27 años casados y tres hijos en común.



Pero sin duda, una de las rupturas internacionales que más portadas acaparó fue la de Kim Jardahian y Kanye West. La pareja sorprendió cuando en 2021 la modelo le pidió el divorcio al cantante después de siete años de matrimonio y cuatro hijos en común. Ver galería 35 Fotos 1 de 35 Kim Kardahian y Kanye West La pareja, que llevaba casada desde 2014, se divorció en 2021, después de que Kim Kardhasian le pidiese el divorcio a Kanye West. Desde entonces, su separación se ha convertido en una de las más sonadas y sorprendentes de la crónica social. 2 de 35 Bill Gates y Melinda French



El informático y la empresaria hicieron público su divorcio en 2021, después de 27 años de matrimonio y tres hijos en común.





Gtres 3 de 35 Mar Flores y Elías Sacal La ex pareja comenzó su relación en 2016 y desde entonces han protagonizado numerosas idas y venidas. Ahora, parece que 2021 podría ser el año en el que ha decidido tener su ruptura definitiva 4 de 35 Olivia Wilde y Jason Sudeikis Otra de las rupturas más sonadas en Hollywood fue la de Olivia Wilde y Jason Sudeikis en 2020. La pareja se separó después de nueve años de relación y dos hijos en común, Otis Alexander, de seis años, y Daisy Josephine, de cuatro.

Gtres 5 de 35 Brad Pitt y Angelina Jolie La pareja se conoció en 2005 en el rodaje de la película 'Señor y señora Smith', y diez años después se casaron. Por aquel entonces, Angelina llevaba a sus espaldas dos divorcios, con Johnny Lee Miller y Billy Bob Thornton. Y Brad aún estaba casado con Jennifer Aniston, siendo una de las parejas más estables del mundo del cine. Su separación fue una de las rupturas más sonadas de la crónica social. Desde su divorcio, se ha especulado sobre una posible reconcialiación de Brad Pitt con Jennifer Aniston.

Gtres 6 de 35 Antonio Banderas y Melanie Griffith



En 2014, y tras 20 años de relación y una hija en común, Banderas y Griffith decidieron poner fin a su matrimonio de mútuo acuerdo.







En 2014, y tras 20 años de relación y una hija en común, Banderas y Griffith decidieron poner fin a su matrimonio de mútuo acuerdo.



El mismo año Banderas conoció a su actual pareja, Nicole Kimpel, con quien vive en Londres. Por su parte, Melanie Griffith continúa viviendo en Estados Unidos, donde disfruta de su trabajo y sus hijos. Gtres 7 de 35 Johnny Depp y Vanessa Paradis Fueron una de las parejas más estables desde 1998 hasta 2012, llegando a tener una hija en común, Lily Rose. Sin embargo, la pareja decidió separarse en 2012, tiempo que Depp aprovechó para casarse y divorciarse de Amber Heard. Gtres 8 de 35 Robert Pattinson y Kristen Stewart Tras un romance lleno de altibajos, la pareja formada por Kristen Stewart y Robert Pattinson acabó definitivamente tras una infidelidad de Stewart con el director de 'Blancanieves y la leyenda del cazador'. Tiempo después se hizo pública la bisexualidad de la actriz de 'Crepúsculo', que desde 2014 mantiene una relación con la guionista Dylan Meyer. Gtres 9 de 35 Miranda Kerr y Orlando Bloom En 2013, y tras un idílico romance y un hijo en común, el actor y la modelo se separaron, poniendo fin a una historia de amor que parecía idílica. Cuatro años después de la separación, Miranda Kerr se casó con Evan Spieger. Por su parte, Bloom comenzó una relación con la cantante Katy Perry y tuieron un hijo en 2020. 10 de 35 Ben Affleck y Ana de Armas En 2021, tan solo unos meses después de comenzar su relación, los actores decidieron separarse de mutuo acuerdo debido a la distancia entre ellos. Gtres 11 de 35 Ben Affleck y Jennifer Garner Un día después de cumplir su décimo aniversario de boda, los actores anunciaron su ruptura en junio de 2015. 12 de 35 Jennifer Lopez y Alex Rodríguez La pareja, que empezó su noviazgo hace cuatro años, rompió en 2021, unos meses después de que se anunciara que habían roto su compromiso matrimonial. Gtres 13 de 35 Jennifer López y Marc Anthony Tras su ruptura con Ben Affleck, Jennifer López parecía haber encontrado al hombre perfecto en Marc Anthony, con quien se casó y tuvo dos hijos. Sin embargo, en 2011 la pareja decidió poner fin a su relación. Gtres 14 de 35 Gwyneth Paltrow y Chris Martin Tras 11 años de relación y dos hijos en común, en 2014, el cantante y la actriz anunciaban su separación, para sorpresa de todos. 15 de 35 Ernesto Alterio y Juana Acosta Tras 15 años de amor, la relación de la actriz colombiana y el actor argentino llegó a su fin en 2018. Sin embargo, mantienen una buena relación gracias a su hija en común Lola, que con 14 años es su nexo en común. Gtres 16 de 35 Dani Mateo y Elena Ballesteros Después de ocho años de relación (y cinco de matrimonio), el colaborador de 'El Intermedio' y la actriz confirmaron su ruptura en julio de 2016, tras la aparición de unas imágenes de él con la blogger Teresa Bass. Gtres 17 de 35 Feliciano López y Alba Carrillo Su matrimonio no duró ni doce meses. Desde que saltó la noticia de la separación, el tenista y la modelo protagonizaron el culebrón del verano de 2016, aunque el divorcio no finalizó hasta 2018. Vallery Jean 18 de 35 David Bisbal y Elena Tablada Después de seis años de unión, el cantante y la diseñadora rompieron su noviazgo en 2011. Un año antes había nacido su primera hija, Ella. 19 de 35 Imanol Arias e Irene Meritxell Imanol Arias e Irene Meritxell anunciaron este año que la relación llegaba a su final. Sin embargo, no es la primera vez que la pareja decide romper su noviazgo. Y es que Imanol e Irene lo dejaron en 2016, si bien un año después retomaron la relación y decidieron casarse.

20 de 35 Enrique Ponce y Paloma Cuevas Tras 24 años de matrimonio, el torero y la empresaria decidieron tomar caminos separados en julio de 2020. Poco después, Enrique Ponce anunció que mantenía una relación desde principios de ese año con Ana Soria, una estudiante de Derecho de 21 años. 21 de 35 María Teresa Campos y Edmundo Casi seis años después de empezar su relación, la pareja formada por la presentadora y el actor, rompía su noviazgo en diciembre de 2019. 22 de 35 Ester Expósito y Alejandro Speitzer Otra de las parejas que se ha separado en 2021 ha sido la formada por los actores Ester Expósito y Alejandro Speitzer. Ambos se conocieron en el rodaje de la miniserie 'Alguien tiene que morir', en 2019. Después de dos años de noviazgo, ha sido la actriz la que ha decidido terminar con la relación. 23 de 35 María Pedraza y Jaime Lorente Después de tres años de relación, la pareja, que se conoció en 'La Casa de Papel', decidió acabar su noviazgo hace cinco meses. 24 de 35 Sofía Ellar y Álvaro Soler Una de las parejas de cantantes más sonadas de los últimos años rompieron en 2021 tras casi cinco años de relación. Así lo comunicaron en sus redes sociales, donde explicaron que se separaban de mutuo acuerdo y recordaron los momentos vividos. 25 de 35 Lidia Torrent y Matías Roure Los camareros de 'First Dates' pusieron punto y final a su relación en 2019, después de tres años. La pareja no acabó demasiado bien, pues pudimos ver cómo Matías Roure anunciaba la separación en redes sociales mientras aprovechaba para lanzar algún 'dardo envenenado a su ex novia. Eso sí, la camarera encontró pronto el amor en el exfutbolista Jaime Astrain, de quien sigue muy enamorada. Agencias 26 de 35 Bertín Osborne y Fabiola Martínez Después de 14 años de relación y un hijo en común, una de las parejas más consolidadas del panorama español sorprendió poniendo fin a su relación. Así lo anunció hace cinco meses el cantante, quien asumió parte de culpa aunque aseguró que no ha habido ningún motivo concreto. A día de hoy, la pareja continúa teniéndose mucho cariño. 27 de 35 Dani Rovira y Clara Lago Después de cinco años de relación, los actores, que se conocieron en el rodaje de 'Ocho apedillos vascos', tomaron caminos separados hace dos años. Sin embargo, continúan muy unidos y tienen una fundación benéfica en común, 'Ochotumbao'. Pudimos ver el cariño que todavía se guardan cuando a Rovira le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin y Clara Lago estuvo en todo momento junto a él.



28 de 35 Mario Casas y Blanca Suárez Tras dos años de relación, una de las parejas más sonadas entre las celebrities españolas, decidió tomar caminos separados en 2019. El motivo de la ruptura habría sido la distancia. 29 de 35 Paula Echevarría y David Bustamante Una de las parejas más consolidadas y queridas del panorama español se divorció para sorpresa de todos en 2018, después de 12 años de relación y una hija en común. Sin embargo, ambos han vuelto a encontrar el amor. La actriz ha rehecho su vida con Miguel Torres, con quien ha tenido un hijo. Mientras, Bustamante comenzó una relación con la bailarina Yana Olivia. 30 de 35 Íker Casillas y Sara Carbonero Después de meses de rumores sobre un posible distanciamiento, una de las parejas más sonadas de España confirmó su separación con un comunicado hace tres meses. Sin embargo, aseguran que la decisión ha sido de mutuo acuerdo y que el cariño y la amistad siempre permanecerán. Siguiente ¿Qué edad tienen los miembros de la Familia Real? Publicidad - Sigue leyendo debajo

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io