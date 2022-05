La repentina muerte de José Luis Losa, ganador de 'Supervivientes 2017' y tercer finalista de 'MasterChef 4', ha cogido a todo el mundo por sorpresa. Apenas unos meses después de conocer la trágica muerte de su mujer, Inma Simarro, a causa de un cáncer, el pintor aparecía fallecido en su piso en Albacete. Poco dado a escribir en sus redes sociales, José Luis aprovechaba hace unas semanas para publicar una hermosa dedicatoria a su mujer Inma, demostrando cómo le estaba afectando su muerte: "Cuanto te he querido y te querré, que injusto😢😢😢😢, TE QUIERO Y SIEMPRE TE QUERRÉ". Esta ha sido su última publicación.

Al parecer, tal y como ha explicado Luisa, la madre de José Luis, no pudo soportar la muerte de su mujer. "Ellos estaban juntos desde que eran adolescentes, su mujer era su vida", explicaba Isabel Rábago en 'Viva la vida'. La colaboradora había coincidido con Inma en el plató de 'Supervivientes' en la edición de José Luis, lo que hacía que conociera a la pareja. Así, la periodista confiesa que se quedó preocupada en la última aparición pública de José Luis, en 'Sálvame', donde confesaba estar roto aún por la pérdida de su mujer.



"No nos esperábamos la muerte de mi madre porque era muy joven, pero lo de mi padre ya nos ha dejado muy rotos", ha asegurado Inmaculada, hija de la pareja, a las puertas del tanatorio. "Él era tal y como lo conocisteis vosotros, tal cual, yo recuerdo que a veces, sin venir a cuento, me llamabas y me decía 'no comas hoy en tu casa que te recojo y nos vamos juntos por ahí a comer, te llevo a donde quieras", ha recordado.

Al tanatorio ha acudido toda la familia y es que ese carácter afable hacía que hiciera muy buena relación con todo el mundo, haciendo aún más dura su pérdida. Así lo ha confesado Luisa: "Nos ha afectado tantísimo, yo no me lo creo, que le haya pasado esto a alguien como mi hijo José Luis, tan trabajador, tan bueno (…) Él no ha podido con la muerte de su mujer, le ha podido, ha superior a él (…) Mi hijo estaba muy solo, él me lo decía, nos ha dado un palo que estamos destrozados, su padre está destrozado".

Por su parte, Rábago ha destacado que "la única lectura positiva que se puede hacer de esto es la historia de amor tan bonita que ellos tuvieron, él se negó a vivir sin ella, ahora van a estar juntos para toda la eternidad, que descansen en paz".

