Este 8 de mayo ha amanecido con una trágica noticia: el fallecimiento de José Luis Losa. El que fuera ganador de 'Supervivientes 2017' y tercer finalista en 'Masterchef 4', ha sido encontrado sin vida en su piso con tan solo 47 años. Una trágica pérdida tan solo 3 meses después de haber perdido a su mujer Inma, víctima de un cáncer, con quien estuvo desde los 17 años. Un repentino fallecimiento que ha dejado consternado a todo el mundo, sobre todo, a sus compañeros de edición en Supervivientes, quienes han querido dedicar unas emotivas palabras al concursante. "Me deja en shock", aseguraba Jorge Javier Vázquez cuando comunicaba la noticia en directo en el 'Deluxe'.

Gloria Camila ha sido una de las celebrities que ha querido dedicar unas palabras a quien fuera su compañero de reality: "DEP compañero. Mi más sentido pésame a la familia y amigos. Estoy en shock, no tengo palabras. Pensar que hasta hace un mes estuve hablando contigo... qué pena la vida. Y qué golpes da a veces que no somos capaces de levantarnos. Otro ángel en el cielo".

Alba Carrillo, segunda en aquella edición, ha sido una de las primeras en despedir a su contrincante, con quien forjó una gran relación. "La vida es ingrata. Tocas el éxito con las manos y el infierno con el corazón. Las personas de apariencia más fuerte son, muchas veces, vulnerables de corazón. Ojalá nos enseñaran desde pequeños, junto con matemáticas y literatura, a gestionar las emociones y sanar las heridas del alma. Y nos dieran nociones para detectar las alarmas que emite el que sufre y poder ayudarle. Ojalá la vida no doliera, a veces, tanto y se hiciera carga insoportable. Ojalá clases para corazones rotos y desesperanza. Descansa en paz, José Luis❤️"

Su madre, Lucía Pariente, también ha querido recordar al concursante: "Ya estáis juntos. Descansad en paz", aseguraba en referencia al fallecimiento de su mujer, Inma.

Juan Miguel, ex marido de Karina y compañero de José Luis durante su reality, también ha dedicado un post recordando a la pareja, que deja a sus dos hijos: "Hace una semanas hablábamos y me contaba proyectos que tenía de futuro. Un amigo, un excelente compañero, siempre tuvo gestos muy bonitos conmigo. Ya estás con tu querida Inma, José. Disfrutad del viaje. ❤️😭". También ha recordado que el pasado día 2, José Luis le mandó una tortita con sirope de chocolate formando el logo de Supervivientes, con motivo del cumpleaños de su hija.

En esta edición, Iván González fue un gran apoyo para José Luis, y vice versa, lo que ha hecho que esta pérdida haya sido un shock para el joven: "Estoy totalmente en shock, has dejado un vacío muy grande... He conocido pocas personas tan generosas como tú, amigo. Mi más sentido pésame a toda la familia", ha escrito en sus stories.

Raquel y Bibiana, las Mellis, han recordado también su estrecha amistad con uno de los concursantes más queridos entre sus compañeros: "Compungidas, dolidas, tristes, apenadas, rotas, en shock... Te has ido a muy pocos días de haberse ido Inma, será que no pudiste continuar sin ella, será que no superaste su ausencia, será que tu cabeza y tu corazón no estaban aquí... fuera lo que fuera te has ido y te vamos a echar muchísimo de menos. Gran persona, gran marido, gran padre, gran concursante, gran chef, gran SUPERVIVIENTE. D.E.P. Siempre en nuestros corazones".

