El mundo de la ópera está de luto. La mezzosoprano Teresa Berganza ha muerto a los 87 años de edad en San Lorenzo del Escorial. Una triste noticia que han comunicado este viernes y de la que no han transcendido los motivos de su fallecimiento. De momento, lo que sí que han comunicado es que, por expreso deseo de ella, no habrá velatorio ni entierro público. Teresa estaba considerada como una de las mezzosopranos de la lírica española, más valoradas gracias a su técnica y musicalidad, características por la que recibió numerosos galardones.

Entre algunos de sus reconocimientos más destacados se encuentran el de Premio Príncipe Asturias de las Artes (1991), el Premio Nacional de Música (1996) o la Legión de Honor francesa (2012). Sin duda, unos premios con los que se reconoció su gran trayectoria profesional, y es que gracias a su técnica vocal consiguió hacerse merecedora de grandes elogios tanto del público como de la crítica.

Getty Images

Nacida en Madrid en 1933, Berganza no dudó en formarse a fondo. De hecho, antes de comenzar con el canto, la artista decidió estudiar piano, armonía, música de cámara, composición, órgano y violonchelo. Desde su debut en 1957 en el Festival de Aix-en-Provence, la artista ha contado con una carrera imparable, teniendo papeles muy destacados como Cherubino en 'Las bodas de Fígaro'; Rosina, en 'El barbero de Sevilla'; o Angelina, en 'La Cenerentola'. Trabajos que en la mayoría de las ocasiones estaban bajo la dirección de Claudio Abbado.

Durante su larga trayectoria profesional ha llevado su voz a otros países, actuando en lugares como la Scala de Milán, la Ópera de Viena, el Covent Garden de Londres o el Metropolitan de Nueva York. Además de los reconocimientos que recibió por su carrera, Teresa Berganza también hizo historia por convertirse en la primera mujer y cantante nombrada académica de Número en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid en 1995. Finalmente, en 2008 decidió retirarse de los escenarios aunque siempre ha estado presente como un gran referente de la ópera.

