María Teresa Fernández de la Vega reapareció junto a la reina Letizia en la sesión de apertura de la conferencia organizada por la Fundación Mujeres por África en la UNED con motivo de su décimo aniversario. Una cita en la que la presidenta del Consejo de Estado terminó acaparando todas las miradas debido al gran cambio de imagen que ha experimentado y que no ha pasado desapercibido para nadie, y es que tras algunos retoques y un nuevo peinado parece otra persona.

La exvicepresidenta del Gobierno, de 72 años, apareció luciendo una melena más larga a la que nos tenía acostumbrados con flequillo recto y listo. Un cambio de 'look' donde también han llamado mucho la atención sus marcados pómulos sin rastro de arrugas, aunque parece que esto no es lo único que ha ido modificando de su imagen a lo largo de todo este tiempo.



Gtres

Lo cierto es que este cambio de imagen viene de lejos, y es que desde que dejó el Ejecutivo en 2010, la política ha ido transformando algunas partes de su aspecto hasta llegar a este cambio definitivo. Unos retoques que siempre han sido muy comentados y sobre los que ella nunca ha querido pronunciarse. Una de sus primeras transformaciones fue dejar atrás su melena 'pixie' que tanto le caracterizaba y daba de qué hablar.

Getty Images

Tras esto, se sometió a algunos retoques tanto en pómulos como labios, algo que ha seguido haciendo hasta acabar de manera definitiva con las arrugas que tenía en su rostro debido al paso del tiempo. Un cambio de imagen que ha sido muy comentado por haber perdido un poco de su expresividad y al que le ha acompañado también una evolución en su estilismo hacia un aspecto mucho más moderno.

