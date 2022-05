El actor Luis Lorenzo y su esposa Arancha han sido detenidos acusados de haber asesinado, presuntamente, a Isabel, tía de ella. Según han desvelado desde 'El Confidencial', la pareja invitó a este familiar hace un año a su casa de Rivas. Al ver que su estancia allí se alargaba, el hermano de ella, José, comenzó a preocuparse y decidió comenzar a llamar para saber cómo se encontraba. Sin embargo, al ver que era imposible hablar directamente con ella decidió presentar una denuncia por desaparición en un cuartel de la Guardia Civil.

En ese momento, cuando los agentes acudieron a su casa, el actor no dejó que entrasen a su hogar sin una orden judicial. Tiempo después de esta visita, en junio de 2021, Isabel, de 85 años, falleció y la pareja decidió enviar el cuerpo de vuelta a Asturias presentando un papel de un médico donde especificaba que había sucedido por causas naturales. Sin embargo, el hermano de ella siguió sospechando de la pareja y pidió que le hiciesen una autopsia donde se descubrió que en el cuerpo de la mujer había la existencia de dos metales pesados, manganeso y cadmio, en dosis elevadísimas que habían provocado su muerte. De esta forma, según la autopsia, se ha establecido que Isabel falleció envenenada.

Telecinco

Los investigadores del Grupo de Homicidios de la Guardia Civil, situado en Tres Cantos, Madrid comenzaron a sospechar de la pareja al ver que durante el tiempo que Isabel permaneció en su casa gastó cerca de 30.000 euros, una cifra mucho más elevada a lo que solían ser sus gastos. Además, también han visto que unos meses antes de su muerte la mujer hizo su testamento, dejando sus bienes a su sobrina.

Otro de los asuntos que más hizo sospechar a José, hermano de la víctima, fue ver que ella se encontraba bien, pero cuando acudía a Madrid para pasar un tiempo con ellos comenzaba a presentar síntomas de demencia, presentando un gran deterioro del que se recuperaba al volver a pasar una larga estancia en su casa en Asturias. Además, al parecer, cada vez que acudía a casa del actor y su mujer tenía fiscalizado el móvil, lo que hacía que le fuese imposible hablar con ella.

Ahora, los agentes han puesto en marcha un dispositivo para registrar su domicilio mientras que el actor, conocido por sus trabajos en series como 'El Comisario' o 'La que se avecina' y su mujer han sido detenidos y puestos a disposición judicial en el juzgado de guardia de Arganda del Rey para prestar declaración sobre el presunto delito del que se le acusa.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io